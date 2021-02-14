Hayatı kolaylaştıran 3D cihazlar üretiyorlar

İSTANBUL (AA)- MEMET AVŞAR- Esenyurt'ta bir hayırseverin desteğiyle atölye açan 10 öğrenci, robotik kodlama, 3D yazıcılar ve sesli komutlarla yönlendirilen süpürge ile robota kadar günlük hayatı kolaylaştıracak çeşitli aletler üretiyor.

İstanbul Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun olan 19 yaşındaki Mesut Delen'in liderliğindeki öğrenciler, yardım taleplerine kayıtsız kalmayan bir hayırseverin kiraladığı atölyede 3D yazıcı üzerinden çalışmalar yapıyor.

Mesut Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla hayırsever bir büyüğünün desteğiyle atölye açtıklarını söyledi.

Atölyede proje ürettiklerini ve robotik kodlama yaptıklarını anlatan Delen, "Bu görmüş olduğunuz da 3D yazıcımız, bizim üretmiş olduğumuz çizimlerimizi basmamıza yardımcı oluyor." dedi.

Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan Gürpınar Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü mezunu Kaan Avcı da atölyede yararlı aletler yaptıklarını belirtti.

Robotik kodlama ve çeşitli yazıcıları kullandıklarını aktaran Avcı, "Biz burada 3D yazıcı sayesinde şu gördüğünüz robotları kodluyoruz, ses komutuyla çalışan robotlar ve elektrik süpürgesi icat ettik. Önce bilgisayarda çizimlerini yapıyoruz sonrada uyguluyoruz. Okulda öğrendiklerimizi becerimize katarak yeni icatlar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Elektronik ve Elektrik Bölümü öğrencisi Melih Budak ise ilk önce 3D modellerini tasarladıklarını ve çizdiklerini belirtti.

Bu projelerden baskı aldıklarını ifade eden Budak, "Ekranda gördüğünüz görseller bizim çizimlerimiz. Bunları yazıcıda basıp projelerimizi hayata geçiriyoruz." dedi.

Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencisi Emrecan Ural da bilim ile uğraşmayı çok sevdiğini dile getirdi.

Şu anda akıllı süpürge projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Ural, "İnsanlar koltuklarında oturarak sesli komutlarla süpürgenin çalışmasına yön verebilecekler. Bu da bizim yeni icatlarımızdan biri olacak. Özelikle engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz bir çalışma niteliğini taşıyor." diye konuştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrencisi Mertcan Talay da imkanları doğrultusunda cep telefonuna sesli komutlar göndererek atölyenin tüm sistemini kontrol etmeyi başardıklarını anlattı.

Talay, telefon aracılığıyla robotik kodlama ve sesli komutlarla elektronik ve elektrikli aletleri çalıştırabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Normalde telefon olmadan, çıplak sesimizle komutlar vererek de bunu yapabiliriz fakat maliyetleri fazla olduğu için durumumuz buna el vermiyor. Şu anlık telefon üzerinde bluetooth ile yapıyoruz. 'Isıtıcıyı aç' diyorum açılıyor, 'kapat' diyorum' kapanıyor. Müzik setine 'müziği aç' diye telefonla komut veriyorum. Gördüğünüz gibi müzik açıldı. Şu anda dinliyoruz, ses komutuyla kanal değiştirip, sesi azaltıp ya da çoğaltabiliyoruz. Daha farklı şeylerde yapabiliriz. Ayrıca atölyedeki tüm sistemi burada idare edebiliyoruz."

Rosvita Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Baran Karababa da robota protez kol taktıklarını belirterek, "Operasyonlarda kolunu kaybeden asker ve polislerimiz için bunu tasarladık ancak farklı alanlarda da bunu geliştirebiliriz." dedi.

– "Bu çocuklar niye SİHA yapmasınlar?"

Mucit öğrencilerin çalışmalarına atölyenin bulunduğu mahalledeki komşuları da destek veriyor.

Mahalle sakinlerinden Saffet Gümüş, gençlerle gurur duyduğunu dile getirerek, "Bu çocuklar niye SİHA yapmasınlar, niye İHA yapmasınlar. Lütfen bunların ellerinde tutun yanınıza alın, daha güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.