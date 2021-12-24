Hayatını kaybeden Faruk Tınaz’ın eşinden doktor ihmali iddiası

Faruk Tınaz’ın (65) hayatını kaybetmesinin ardından konuşan eşi Canan Tınaz, usta sanatçının doktor ihmalinden dolayı öldüğünü iddia etti.

Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Atları çok sevdiği ve at sahibi de olduğu bilinen Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Tınaz için bugün Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni düzenlendi.

Törene katılanlar arasında Türkiye Jokey Kulübünün Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can Güven, şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan da vardı.

“DOKTOR TEŞHİSİ ATLADI”

Törende konuşan Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.





Canan Tınaz, şöyle konuştu:

* Burada çok hüzün var ama bence Faruk çok mutlu. Hastalığı dolayısıyla 9 aydan beri gelemediği bir yerde olduğu için bence bu hüznü dağıtmıştır burada ve gülümsüyordur.

* Doktorun raporu okumasıyla ilgili bir ihmal var. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. İhmal etmek değil. Doktorun raporu okumamasıyla alakalı bir ihmal, teşhisi atlaması daha doğrusu.

* Şu acı içinde bu şekilde cevap verirken sekebilir kelimelerim. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Suç duyurusunda bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz.

“YILLARCA BERABER ŞARKILAR YAPTIK”

Faruk Tınaz’ın arkadaşı sanatçı Ahmet Selçuk İlkan da “Şüphesiz hepimizin acısı çok büyük. Aslında her giden bizden bir şeyler götürüyor. Farkında mıyız bilmiyorum ama kimi çocukluğumuzu, kimi gençliğimizi, kimi anılarımızı…. Çok ortak heyecanlarımız oldu. Yıllarca beraber şarkılar yaptık. Bir şarkımızda ben ona şöyle yazmıştım; ‘Gün gelir gidersen çok şey istemem; bir resim, bir çiçek, bir anı yeter’ demiştim. Ama böyle bir vedayı hiç düşlememiştim açıkçası” diye konuştu.

CENAZE AYRINTILARI

Ünlü sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana’ya götürülerek, Kabasakal Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek. (İHA)



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