Hayatını kaybeden maden işçisinin yakınından Erdoğan’a çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bartın Amasra’da maden faciası için taziye ziyaretinde bulunduğu Makaracı köyünde, hayatını kaybeden bir işçinin ablasının sözleri büyük yankı uyandırdı.

Bartın’da dün akşam saatlerinde madende meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Yaşanan facianın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Bartın’a hareket etti.

“BİZ KADER PLANINA İNANMIŞ İNSANLARIZ”

Patlamanın yaşandığı maden ocağının önünde açıklamada bulunan Erdoğan, “Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” dedi.

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Erdoğan bu açıklamanın ardından hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

ERDOĞAN İLE ACILI AİLE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Makaracı köyüne giden Erdoğan ile hayatını kaybeden bir işçinin ablası arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Erdoğan, “Ne gerekiyorsa bundan sonra bunların takibi yapılıyor. Biliyorsunuz şu an itibariyle Türkiye’de maden işlerinde en ileri yer burası. Daha geçen bir ay içerisinde bakanım ve sendika burada incelemede bulundu” dedi.

“GÖZ GÖRE GÖRE…”

Acılı kadın ise bunun üzerine kardeşinin patlamadan 10-15 gün önce uyarıda bulunduğunu belirterek, “Kardeşim 10-15 gün önce ‘burada gaz kaçağı var, burayı patlatacaklar’ demiş. Nasıl ihmal edildi? ‘Patlatacaklar bizi burada’ demiş, bunu 10-15 gün önce söylemiş. Kardeşimin içine doğmuş. Kardeşim göz göre göre şehit oldu” dedi.

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