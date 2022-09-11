fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Yazan:
Alaturka Online
-

İstanbul Fatih’te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş için Küçükçekmece’de tören düzenlendi.

Yayınlanma:

Hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Aksaray Metro İstasyonu önünde görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, bugün tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Polis memuru Kenan Baş için bugün saat 17.00’de Küçükçekmece Gasilhanesinde tören düzenlendi. Törene polis memurunun annesi, babası, kardeşi, aile yakınları ve görev arkadaşları katıldı.

Gözyaşlarına boğulan aileyi, şehidin mesai arkadaşları teselli etti. Polis memuru Kenan Baş’ın cenazesi gerçekleşen törenin ardından defnedilmek üzere Samsun’un Ayvacık ilçesine gönderildi. (DHA)

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group