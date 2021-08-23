Haydi sömürge olmadığımızı kanıtlayın





Türkiye'ye sömürge ülkesi muamelesi. Saray İngilizlerin küstahlığını çarpıtarak gizliyor ve yine muhalefete "yalancılar" diye bağırarak algı yaratıyor. Polislere "şerefsiz" diyen AKP'li kadın milletvekili kazandı, polisler gönderildi. Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

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