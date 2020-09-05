Hayır Bahçe’sinde yetiştirilen ürünleri ailelere dağıtıyor

Elazığ’ın Ağın Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Ali Uslu, belediyeye ait 3 dönüm arazide hayata geçirdiği ‘Hayır Bahçesi’ projesiyle, yetiştirilen sebze ve meyveleri dar gelirli ailelere dağıtıyor. Sosyal belediyecilik için hayata geçirilen ‘Hayır Bahçesi’ projesiyle ilçe sakinlerinin küçük de olsa temel ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu kaydeden Ağın İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, “Bir daha ki seneye 25-30 dönüm üzerinde bir ekim yaparak daha sebze ve meyve çeşitliliğini artırarak daha çok insana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Hayır Bahçesi projesiyle belediye olarak ilçe sakinlerinin küçük de olsa mutfak ekonomilerine bir katkıda bulunduklarını kaydeden Uslu, “Şu ana kadar bahçemizde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, kavun, karpuz ve özellikle şifa kaynağı olarak bilinen reyhan gibi ürünleri yetiştiriyoruz.

Bu sene ilk denememiz olduğunu için sebze ve meyvelerde sınırlı bir ekim yaptık. Fidelerimizi baharda dikmiştik. Yaklaşık bir haftadır mahsullerimizi almaya başladık. Şu ana kadar ilçemizde 15 ailemize sebze ve meyvelerini ulaştırabildik bundan sonra da bu sayımız artırarak devam edeceğiz. Ne mutlu bize” dedi.