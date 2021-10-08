Hayranları iddia etti: Selena Gomez ve Chris Evans beraberler

Kaptan Amerika olarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan Chris Evans ile geçmişte Justin Bieber ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Selena Gomez arasındaki aşk dedikoduları sosyal medyaya yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Holywood’un iki ünlü ismi arasındaki aşk dedikoduları Twitter’daki hayranlarının gündemine oturdu.

Marvel Sinema Evreni’nin sevilen oyuncusu Chris Evans ve hem müzik piyasasında öne çıkan hem de oyunculuğu ile dikkat çeken Selena Gomez arasındaki aşk dedikoduları Evans’ın Gomez’i takip etmesiyle daha da kuvvetlendi.

Twitter’da ikilinin 1 Ekim’de Los Angeles’ta aynı stüdyodan ve daha sonra aynı restorandan çıkarken görüldüğü iddia edildi. Ancak bu bir araya geliş, bir film veya TV projesi için de olabilir.

Kaptan Amerika, yıldız şarkıcıyı takip etmesine rağmen Gomez, henüz Evans’ı takibe almadı.

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