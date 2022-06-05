Hayrete düşüren görüntü: Bir kamyon dolusu göçmen jandarmadan böyle kaçtı

Bursa-İzmir Otoyolu’nun Yalova mevkiinde jandarma denetiminde durdurulan kamyonun kasasından çok sayıda kaçak göçmen çıktı. Yol ortasında jandarmadan kaçan göçmenlerin görüntüsü, vatandaşlar tarafından hayretler içerisinde kaydedildi.

Halil ATAŞ

Olay, Bursa-İzmir Otoyolu’nda Yalova mevkiinde jandarma denetimi sırasında gerçekleşti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kamyon dolusu göçmenin, polis denetimi sırasında bulundukları kamyon kasasından atlayarak, yol ortasında kaçmaya çalıştıkları görüldü.

O anlar, bir yolcu otobüsündeki vatandaş ve turistlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri şaşkınlıkla izleyen vatandaşların, silah gördüklerini söylemeleri üzerine panik yaşadıkları da görüldü.

Yolcu otobüsü ve öğrenci servisinin önünde gelişen olayda çok sayıda göçmenin yoldan araziye kaçtıkları, jandarma tarafından kovalandıkları, kaçmaya çalışan bazılarının sivil giyimli kişiler tarafından şiddet gördüğü görüntülere yansıdı.

30 GÖÇMEN YAKALANDI

Yalova’da bulundukları kamyondan kaçan 30 kaçak göçmenin yakalandığı, sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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