Hayri Kasaç kimdir? O Ses Türkiye Hayri Kasaç nereli?

Hayri Kasaç, bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yarışmasında yarı finalde mücadele ediyor. Finale yazdırma şansını sürdüren Hayri Kasaç kimdir merak ediliyor. İşte O Ses Türkiye Hayri Kasaç hakkında merak edilenler…

O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kalan isimler arasında yer alan Hayri Kasaç kimdir merak ediliyor. İşte detaylar…

HAYRİ KASAÇ KİMDİR?

12 senedir profesyonel anlamda çeşitli yerlerde sahne alan Hayri Kasaç, aslen Mardinli ve genellikle kendi yaşadığı şehre yakın bölgelerde performans sergiliyor. Hayri Kasaç, O Ses Türkiye’de ilk olarak Erzincan yöresine ait olan “Keklik Gibi” şarkısını seslendirdi. Hayri Kasaç sahne performansıyla stüdyodakileri ve jüri üyelerini etkilemeyi başardı, tercihini ise Hadise’den yana kullandı.