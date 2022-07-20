Hayvan çiftliğinde yangın! Çok sayıda hayvan öldü

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki hayvan çiftliğinde, tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte söndürdüğü yangında çok sayıda kanatlı ve küçükbaş hayvan öldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesi Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesi’ndeki bir çiftlikte çıktı. İçerisinde küçükbaş ve kanatlı hayvan bulunan çiftlikte, tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, alevler çiftliğin bitişiğindeki samanlığa sıçradı. İçerideki hayvanları dışarı çıkaran çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

8 itfaiye aracı, 2 tanker ve 14 kişilik itfaiye personeliyle müdahale edilen yangına Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de destek verdi. Yangın, 1 saat içerisinde çevredeki zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü. Yangında, çok sayıda küçükbaş ve kanatlı hayvanın öldüğü öğrenildi. Çiftlikte de büyük tahribata yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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