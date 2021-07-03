Hayvanat bahçesindeki hayvanlar da aşı olmaya başladı

Pandemi ile mücadelede aşılama tüm dünyada hız kazanırken hayvanlar için de önlemler geliştirildi. Zoetis, 27 ABD eyaletindeki yaklaşık 70 hayvanat bahçesinin yanı sıra üniversitelere ve diğer hayvan koruma alanlarına 11 bin doz aşı bağışlıyor ve Oakland Hayvanat Bahçesi ilk yararlananlardan biri oldu.

Aşılamaya ilk olarak başlanan Oakland Hayvanat Bahçesi’nden veterinerlik hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Alex Herman konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hayvanlarımız için çok daha fazla güvenlik anlamına geliyor. Hayvanat bahçesinde aşılanan ilk hayvanlarımız, güzel ve yaşlı kaplanlarımızdan ikisiydi.”

Oakland Hayvanat Bahçesi’nde şimdiye kadar, insanlarda COVID’e neden olan SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş herhangi bir hayvan vakasına rastlanmadı. Ancak hayvanat bahçesinin olağanüstü önlemler aldığını söyleyen Dr. Herman, bakıcıların güvenli mesafeyi korumasını ve koruyucu ekipman kullanmalarını zorunlu kıldı.

VİZONLARDA TEST EDİLDİ DİĞER HAYVANLARA DA UYGULANIYOR

Bununla birlikte, büyük kediler ve goriller gibi diğer savunmasız hayvanlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve pek çok başka bölgede yer alan hayvanat bahçelerinde enfekte olmuştu. Şubat ayında San Diego Hayvanat Bahçesi’nde, ilk olarak vizonda test edilen Zoetis aşısı maymunlarda uygulanmaya başlamıştı.

New Jersey merkezli şirket, eyaletin bu baharda tüm çiftlik vizonlarının aşılanması gerektiğine karar vermesinin ardından Oregon’daki vizon çiftçilerine de aynı deneysel aşıyı sağladı.

VİRÜS VİZONLARDAN İNSANLARA BULAŞTI

Pandeminin başlangıcından itibaren evcil hayvan sahipleri, hayvan bakıcıları, kürk çiftçileri ve bilim insanlarının hepsinin hayvan enfeksiyonları konusunda endişeleri vardı. Evcil hayvan sahipleri, kedi ve köpeklerin sağlığı konusunda endişelenirken, epidemiyologlar ve halk sağlığı yetkilileri, evcil veya vahşi bazı hayvan türlerinin, virüsün yaşayabileceği ve mutasyona uğrayabileceği bir rezervuar haline gelebileceği konusunda uyardı.

ABD Tarım Bakanlığı, kediler veya köpekler için herhangi bir aşıyı değerlendirmedi ve veterinerler, evcil hayvanların virüsü insanlara ilettiğine dair hiçbir kanıt bulamadıklarını sürekli olarak belirttiler. Ancak virüs, çiftlikteki vizonlardan insanlara geçti.

KEDİLER VİRÜSE KARŞI DAHA HASSAS

Bu arada bilim insanları da hem kedilerin hem de köpeklerin virüsü sahiplerinden kaptıklarını bulmaya devam ediyorlar. Kediler daha hassas olsalar da çoğu hafif semptomlara sahip.

Ontario’daki Guelph Üniversitesi’nde veteriner ve immünolog olan Dr. Dorothee Bienzle, yakın zamanda Covid’li insanlarla evlerde yaşayan kedi ve köpeklerle ilgili bir araştırmayı tamamladı ve ciddi semptomları olan birkaç kedi vakası buldu. Ancak semptomları kesin olarak corona virüsüne bağlamak için diğer tüm hastalıkların dışlanması gerektiğini söyledi.

Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’ndeki veterinerlik okulunda veteriner ve patolog olan Dr. Karen Terio, “Ciddi klinik belirtileri olan kedileri duydum ama bunu doğrulayabilecek herhangi bir vaka görmedim” diyerek bu durumu yineledi.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nin yakın tarihli çevrimiçi toplantısında Dr. Bienzle, kendisi ve meslektaşlarının yürüttüğü araştırmanın ön sonuçlarını sundu.

İNSANLARDAN HAYVANLARA BULAŞABİLİYOR

İlk olarak, corona virüsü testi pozitif olan insanların evlerindeki kedileri ve köpekleri test ettiler. Dr. Bienzle, “Pozitif olması muhtemel bir nüfusu hedefledik” dedi.

Araştırmacılar kedilerin, köpeklere göre daha çok pozitif vakaya sahip olduğunu buldular. Ayrıca kedilerde sahipleriyle geçirilen zaman dikkate alınınca, özellikle de aynı yatakta uyumak gibi, enfeksiyon kapma olasılıkları da arttı.

Araştırmacılar daha sonra barınaklara kabul edilen kedileri ve kliniklere getirilen kedileri test etti. Enfekte insanlarla yaşadığı bilinmeyen bu kedilerde barınaklardaki kedilerde yüzde 9 ve kliniğe getirilen kedilerde sadece yüzde 3’lük enfeksiyon oranları görüldü.

Dr. Bienzle, evcil hayvan sahiplerini COVID olmaları halinde insanlardan kendilerini nasıl izole ediyorlarsa hayvanlarından da aynı şekilde uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri de Kanada da evcil hayvanların aşılanmasını desteklemiyor. Bienzle, sosyal mesafe ve maske ile insanlardan hayvanlara virüsün bulaşmanın önlenebileceğini söyledi.

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