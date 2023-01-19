‘Hayvanlara yedirecek bir şey kalmadı kesime gönderiyoruz’





Taşova ilçesi Çambükü köyüne bulunan meraya OSB yapılmasına karşı mücadele eden köylüler, hayvanlarını otlacak yerleri kalmadığını söyledi. Tarım alanları ve hayvanları otlattıkları meranın yok edildiğini söyleyen Ayşe Celep adlı köylü kadını da yetkililerin koltuklarında oturarak karar verdiklerini ileri sürerek tepki gösterdi.

Köylünün haklı mücadelesini bütün Türkiye’nin duyduğunu ve kendilerine destek olduğunu dile getiren Celep, bakanlık, valilik, kaymakamlık ve belediyeni ise kendilerini dinlemediğini anlattı.

“HAYVANLARIMIZIN OTLAKLARINI KAZIDILAR”

Canları pahasına olsada mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Celep, “Bu hayvanların vebalini kim verecek? Bin askerle bunların yiyeceğini kazıdılar. Hayvanlarımızın yiyeceğini küremeyin diye vardık, bütün kadınlarımız dayak yedi, bunu biz hak etmiyoruz. Ekmedik, biçmedik bu tavuklarım ne yiyecek?

Kaymakam vali kapısı bilmezdik. Biz alnımızın terini yediriyorduk hayvanlara o da bitti. Son yemini yiyor tavuklarım ne olacak bizim halimiz? Organize sanayi tam evimin yanında. Ne ağacım kaldı ne bir şeyim kaldı, yaşam alanım gidiyor. Tarım Bakanım, hani neredesin, hayvancılık yapın diyordunuz, sütün fiyatı kaça çıktı? Benim iki dam hayvanım var ne yapayım kestireceğim” dedi.

“ÇAREM KALMADI HAYVANLARIMI KESİME GÖNDERİYORUM”

Hayvanlarının kışın yemesi için meraya yonca ektiğini söyleyen Ayşe Celep, OSB için yapılan çalışma sonucunda yoncaların yok edildiğini kaydetti. Yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alamadığını vurgulayan Celep, “Kışlık danaların yiyeceği yoncam vardı tarlada, bin askerle geldiler kürediler her tarafı. Hiçbir şey yok ne yedirelim biz bu hayvanlara? Bu iş olacak diyorlar. Ama bunu diyen adamın eli toprağa değmedi.

Eli toprağa değse kıymetini bilir. Ne yapacağım ben? Daha çare kalmadı, hayvanlarımı kesime gönderiyorum. Altı yedi tane danalarım var onların vebalini vali, kaymakam, belediye başkanı bu dünyada olmazsa öbür dünyada versinler. Bu vebalden kurtulamazlar” diye konuştu.