Hayvanlara yönelik uygulamalara isyan ettiler

Sokak hayvanlarına yönelik başlatılan uygulamalara İstanbul’da tepki eylemi gerçekleştirildi. Hayvanseverler, “Bir süredir belediyeler tarafından, sokak hayvanlarına yönelik bazı kötü muameleler gerçekleştirildiğine büyük bir endişeyle tanıklık ediyoruz. Sahipsiz hayvanlara karşı kanuna aykırı uygulamaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sokakta yaşayan hayvanlar kimsesiz değildir” açıklamasında bulundu.

Hayvenseverler, belediyeler tarafından hayvanlara yönelik başlatılan uygulamalara karşı İstanbul’da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda toplanarak eylem düzenledi.

“KANUNA AYKIRI TOPLAMALAR DEVAM EDİYOR“

Basın açıklamasımda bulunan hayvanseverler, “Bir süredir belediyeler tarafından, sokak hayvanlarına yönelik bazı kötü muameleler gerçekleştirildiğine büyük bir endişeyle tanıklık ediyoruz. Belediyeler, sokak hayvanlarıyla ortak yaşam kültürümüzün sağlanması için çalışmalar yapması gerekirken, maalesef görevi şoförlük olan personeller tarafından narkotik madde kullanmak suretiyle hayvanları bayıltarak kanuna aykırı toplamalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ne yazık ki belediye ile resmi kanallar üzerinden temas kurmaya çalışsak da muhatap bulamıyor, sorularımıza bir türlü cevap alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetkililere seslenen hayvanseverler, “Barınak bulunmadığı halde ilçelerin birçok noktalarından alınmış sokak hayvanları şimdi nerededir? Yıllardır belediye personelinin evde baktıkları özel ırk hayvanlara bakım, aşı ve kısırlaştırmaların yapıldığı sözde Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde sokak hayvanlarına kısırlaştırma yapmamanızın bedelini neden sokaktaki sahipsiz hayvanlara ödetiyorsunuz?” diye sordu.

“SOKAKTA YAŞAYAN HAYVANLAR KİMSESİZ DEĞİLDİR”

Hayvanseverler basın açıklamalarını, “2022 yılının ilk günlerinde buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz ki; sahipsiz hayvanlara karşı kanuna aykırı uygulamaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sokakta yaşayan hayvanlar kimsesiz değildir. Her bir canlının takipçisi tüm vatandaşlardır. Herkesi sokakta yaşayan masumların haklarını aramaya davet ediyoruz” şeklinde sonlandırdı.

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