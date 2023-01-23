Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde esas görevi hayvanları ve çevreyi korumak olan bir dernekte şaşkınlık veren olay yaşandı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı gelen ihbarı üzerine ilçede faaliyet gösteren Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği’ne 22 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında baskın yaptı.

Yapılan baskında dernek binasının içinde kurulan özel pist ve zeminde kaçak horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi.

Dernek binasında yapılan aramada 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz, 1 adet horoz dövüşü için özel hazırlanmış pist ele geçirildiği öğrenildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan aramanın ardından dernek Başkanı M.T’ye ve beraberindeki dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye ise horoz dövüşüne bahis yatırdıkları gerekçesiyle toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

Dernek binasında ele geçirilen yaralı 21 adet horozun ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.