Hayvanları millet bahçesindeki fidanları yiyen besicinin ahırı mühürlendi

Kütahya Tavşanlı ilçesi Dağçeşme Mahallesi’nde besicilik yapan Nuray Aydın’ın küçükbaş hayvanları, millet bahçesindeki fidanları yediği gerekçesiyle, belediye tarafından ahırı mühürlendi. Aydın yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşırken AKP’li Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ise Aydın’ın etkileşim almak için algı yaratma peşinde olduğunu öne sürdü.

Kemal ATLAN

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Dağçeşme Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık yapan Nuray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tavşanlı Belediyesi tarafından mühürlenen ahırındaki mührün kaldırılmasını istedi.

“BİZE SAHİP ÇIKIN”

Bir sosyal medya sitesinde ‘Dağlat Kızı Reyhan’ ismi ile paylaşımda bulunan Nuray Aydın, kendisine sahip çıkılmasını istedi.

Üniversite mezunu olduğunu ve hayvancılık yaptığını gözyaşları içinde sosyal medya paylaşımında anlatan Aydın, “Kimsesiz ve garibanız. Dağçeşme Mahallesi’nde 30’a yakın kişi hayvan beslemesine rağmen, hiç kimsenin damını mühürlemeyen Tavşanlı Belediye başkanımız Mustafa Güler damımızı yıktı, hayvanlarımızla birlikte biz dışarıda kaldık. Hey Türkiye garibanın sesi olun, sesimize ses olun. Tavşanlı Belediye başkanı bizi dışarıda bıraktı” dedi.

“ANNEM KANSER HASTASI”

Ahırının mühürlenmesi sonucu hayvanlarıyla birlikte dağda, yağmur altında kaldığını ifade eden Aydın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Yaşadığımız hale bakın. Tavşanlı Belediye başkanı bizi sokaklarda bırakması sonucu dağlarda kaldık. Yağmurda, yarı çıplak olarak duruyoruz. Belediye başkanı bizi sokağa terk etti. Yağmur yağıyor, çıplak ayakla dağların başındayım. Türkiye bize sahip çıkın, biz gariban kaldık, çaresiz kaldık.

Benim annem kanser. Annem ölürken, bizim damlarımıza mühür vurma. Aç benim damımın kapısını. Benim annem ölüyor, sen neyin derdindesin? Hiç vicdanın yok mu senin? Uğraşma benimle. Yalnız başıma hayat mücadelesi veriyorum. Benim annem ölürken dam mühürlemek ne? Ey Mustafa Güler, vicdana gel vicdana. Allah’tan kork”

“ETKİLEŞİM ALMAYA ÇALIŞIYOR”

Ahırı mühürlenen Nuray Aydın’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile ilgili açıklamalarda bulunan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Nuray Aydın’ın sosyal medya hesabına bakıldığında sürekli trajedi, sızlanma, şikayet, mağduriyet ve devlet idarecileri sanki kendisine kasıtlı davranışlar sergiliyormuş gibi paylaşımlarda bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

Tavşanlı Belediyesi’nin kendisine zulüm yaptığını söyleyen Nuray Aydın’ın algı yürüttüğünü iddia eden Başkan Güler,

“N.A adlı bu kızımız Dağçeşme Mahallesi’nde yaşayan, kendi ifadesiyle üniversite mezunu bir kızımız. Bu kızımızın kendi üzerine küçükbaş hayvanı olmamakla birlikte dayısına ait hayvanları otlattığı, ayrıca bu hayvanların küpelerinin dahi bulunmadığı bilinmektedir.

Belediye ile bu kızımız arasındaki yaşanan olayın temel sebebi de şudur: Tavşanlı Belediyesi olarak Dağçeşme Mahallesi’nde millet bahçesi yaptık. Geçen haftalarda yenice çimlendirme fide ve fidan dikim çalışması yürüttük.

Etrafına tel örgü henüz çekilmiş değildi. Bir veya birkaç gece bu kızımızın hayvanları tarafından millet bahçesine yeni diktiğimiz fide ve ağaçlar mahvediliyor.

Bunun üzerine biz Kabahatler Kanununa göre bir ceza yazdık. Olay da o saatten sonra başladı.”

“HAYVANLARINI MAHALLE İÇERİSİNDE OTLATIYOR”

Nuray Aydın’a yönelik daha önceki dönemlerde Kütahya Valiliği, Tavşanlı Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayvanlarını otlatması için dağda özel bir alan ayrıldığını belirten Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Hayvanlarını oraya götür, orada otlat ve kış döneminde geleceksen gel dedik. Çünkü hayvanların çevreye verdiği zarar ve kokudan dolayı mahalle sakinleri de son derece rahatsız.

Çoğu zaman dağa gitmeyerek mahalle içerisinde hayvanlarını otlatmasından kaynaklanan bir huzursuzluk var.

Tavşanlı Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskı ile ilgili paylaşımları da var.

En son olarak da Tavşanlı Belediyesi kendisine kabahatler kanununa göre ceza yazdıktan sonraki paylaşımı bulunmaktadır. Bu kızımız sürekli bu yönde paylaşımlar yaparak etkileşim beklemektedir.”

“MAĞDURİYET OLUŞTURMA ÇABASINA GİRİYOR”

Belediye olarak hayvanlarını dağdan getirmemesi için küçükbaş hayvanlarının bulunduğu mevcut ahırın kapı kapak kısmına mühür çektiklerini anlatan Başkan Güler şunları söyledi:

“Zaten yayınladığı video görüntülerinde o mührü çapraz bir şekilde tüm Türkiye’nin görmesi mümkün. Ama kızımızın algısı, güya ahırı yıkıldı, kendisinin yaşadığı evler yıkıldı ve kendisi açıkta bırakıldı şeklinde. Böyle bir olay kesinlikle söz konusu değildir.

Konunun bir diğer boyutuna baktığımız zaman paylaşımları Türkiye genelinde bir etkileşim gördüğü için artık sürekli bu tür yayınları yapar konuma geldi. Mağduriyet oluşturma çabasına hâlâ devam ediyor.

Dağçeşme Mahallesi’nde bizim Yörük vatandaşlarımız var. Onların dönem dönem küçükbaş hayvanları oluyor. Biz kendileriyle her dönem oturduk ve anlaşma sağladık. Dedik ki, bahardan itibaren arazide otlatıyorsunuz, kış döneminde de dışarı çıkarmamak üzere getiriyorsunuz. Böyle bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşma uygulandı.

Bu kızımızın haricinde diğer vatandaşlarımızın ne çevreye ne de mahalle sakinlerine herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Belediye sanki suçluymuş gibi algı oluşturuyor.

Ben bu kızımızla hiç karşı karşıya gelmedim. Başkan yardımcılarımız kendisiyle görüştü. Ahırın sadece kapısına mühür vurun ve başka bir işlemde bulunmayın talimatı veren benim. Hayvanlarını bundan sonraki dönem içerisinde park ve bahçelere sokmasın diye talimat veren yine benim.”