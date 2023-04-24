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24 Nisan 2023
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Hayvanlarını kurtarmak için girdiği çayda can verdi

Alaturka Online
Alaturka Online

Ardahan’ın Göle ilçesinin Yeleçli köyü kırsalında 2 çocuk babası Mehmet Arık’ın otlattığı büyükbaş hayvanlardan bazıları, Sarme Çayı’nda bataklık olan alanda mahsur kaldı.

Arık, hayvanlarını kurtarmak için girdiği bataklıkta kayboldu. Bölgedeki diğer çobanların ihbarıyla olay yerine AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gün boyu yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, bölgeye Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden su altı kurtarma ekipleri istendi.

Bugün olay yerine gelen dalgıç ekipleri, Mehmet Arık’ın cansız bedenine ulaştı. Arık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum’a gönderildi. (DHA)

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