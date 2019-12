Hayvanseverlerin İBB nöbetinde 3. gün

İstanbul Adalar’da 81 atın ölümünün ardından İBB Başkanlık Sarayı’nın karşısındaki Saraçhane Parkı’nda hayvan severler tarafından başlatılan çadırlı nöbet eylemi sürüyor. Aktivistler, Cuma akşamı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek atlı fayton taşımacılığının tamamen kaldırılmasına ilişkin taleplerini iletmişlerdi.

İmamoğlu da Adalar’daki faytonların yerine elektrikli araçlar geleceğini, simgesel olarak belirli bir rotada atlı faytonculuk yapılacağını açıklamıştı. Atlı faytonların tamamen kaldırılmasına yönelik talepleri yerine getirilmediği için Saraçhane Parkı’ndaki çadırlı nöbet eylemine devam etme kararı alan eylemciler bugün basın açıklaması yaptı.

“ANIT DİKİLSİN”

İstanbul Vegan İnisiyatifi adına yapılan açıklamada, “Adalar’ın ve atların ihtiyacı olan ‘sembolik’ veya ‘nostaljik’ bir sömürü biçimi değil hayvanların ve insanların özgür bir şekilde yaşayacağı koşulların sağlanmasıdır. Sembolik bir şey isteniyorsa bu fayton uygulamasının devamı değil heykel veya anıt dikilmesi olmalıdır” denildi.

Açıklamada, atlı fayton taşımacılığı tamamen kaldırılana kadar nöbet eyleminin devam edeceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bu çirkin fayton politikasını bitirmek İmamoğlu’nun elindedir. Seçim öncesi kitlelerin umudu olarak çıkan İmamoğlu bugün gerekli adımları atarak Adalar’daki hayvanların ve insanların yanında yer alabilir. Fayton sömürüsünü kaldıran siyasetçi olarak tarihe geçebilir. İmamoğlu’nun bu adımı atacak cesareti kendisinde bulmasını, rant değil halk odaklı hareket etmesini tüm İstanbul halkı beklemektedir. Ekrem İmamoğlu’nun ‘sembolik’ işkence önerisini hiç duyulmamış sayıyoruz. İstanbul’un Adalar’ın tarihi utancı atlı faytonların kaldırılması Ekrem İmamoğlu’nun iki dudağı arasındadır.”

‘3 AY YETMEZ 12 AY OLMALI”

Büyükada’da 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesi ve faytonlara 3 aylık yasak sonrası, sorularımızı yanıtlayan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ”3 ay yetmez 12 ay yasak olmalı. Adalarda 2012’den bu yana 702 at ruam hastalığından öldü. Gizlenen at ölümlerinin sayısı ise yılda 700’ü buluyor. Adalarda at kaçakçılığı ve katliam var. Hayvanlar acımasızca ve vicdansızca çalıştırılıyor. Çok sınırlı sayıda fayton bırakılıp, tamamen elektrikli faytonlara dönülmeli” ifadesini kullundu.

Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, halen 777’si Büyükada’da olmak üzere adalarda toplam 945 at olduğunu, 227’si Büyükada’da toplam 278 de fayton bulunduğunu belirtti ve şunları söyledi:

‘TBMM Hayvan hakları araştırma komisyonu olarak, 3 Temmuz 2019’da Büyükada başta olmak üzere adalardaki fayton ve atların durumunu incelediklerini belirten Yavuzyılmaz, atların acımasızca çalıştırıldığını, atlar ve seyislerinin kaldığı barınakların durumunun ise içler acısı olduğunu söyledi.

CHP milletvekili Yavuzyılmaz, “Büyükada’daki at sayısı 1.200 ama kayıtlarda 777 at gözüküyor, diğerleri kaçak çalıştırılıyor. Kaçak atların çoğu da ruam hastalıklı. Resmi verilere göre 2012 yılından bu yana adalarda ruam’dan ölen kayıtlı at sayısı 702’dir. Ancak her yıl ölen at sayısı 700’dür. Kaçak at ölümleri gizleniyor. Ölen atların yerine, karantinadan geçmeyen, taramaya sokulmayan hastalıklı ve kaçak atlar getiriliyor. At hırsızları, kaçakçılar var” dedi.