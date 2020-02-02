Hazal Filiz Küçükköse güçlü karakter istiyor

Akşam üzeri geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan başarılı oyuncu, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi. Zemheri dizisinin çekimlerinin keyifli gittiğini söyleyen Köse, “Her şey gayet yolunda 5. bölümü çekiyoruz. Bugün de izin günüm. Alışveriş yapmaya geldim” diye konuştu.

Yaz ayları için herhangi bir sinema projesi olmadığını söyleyen Küçükköse, “Teklif gelirse güçlü bir karakteri oynamak istiyorum” dedi.