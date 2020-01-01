Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’yi ilk kez paylaştı

Ünlü oyuncu Ali Atay ve Hazal Kaya’nın oğulları Fikret Ali, kasım ayında dünyaya geldi. Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde rol alan güzel oyuncu Kaya, dün de 1.5 aylık oğullarının fotoğrafını paylaştı…

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Yeni yıl paylaşımı yapan Hazal Kaya’nın oğluna giydirdiği pijama ve üstüne koyduğu Noel Baba ve çam ağaçlarının olduğu gözlük herkes tarafından çok beğenildi. Fotoğraf binlerce yorum, 500 bine yakın beğeni aldı.