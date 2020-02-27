Hazar Ergüçlü, yüzü olduğu markanın lansmanında Serenay Sarıkaya’ya destek verdi

Hazar Ergüçlü yüzü olduğu markanın lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ergüçlü, Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz ile olan ilişkisi hakkında da konuştu ve “Çocuk değil Serenay, hala bunları konuşmamız çok saçma” dedi.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yüzü olduğu Flormar markasının basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serenay Sarıkaya’nın yeni ilişkisi hakkında konuşan Ergüçlü, “Serenay çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun mutlu olmasına çok sevindim” dedi. Sarıkaya’nın Cem Yılmaz ile arasındaki yaş farkı sorulunca da “Çocuk değil Serenay, hala bunları konuşmamız çok saçma. Bunun konuşulan bir şey olması saçma. Demode anlayışlar bunlar, her şey değişir” diyerek yakın arkadaşına gelen kötü yorumları eleştirdi.

Ergüçlü, Onur Ünlü ile ilişkisi hakkında da konuştu. Evlilik sorularına cevap veren oyuncu “Evlenecek olursak, söz ilk size haber vereceğim. İlişkim çok iyi gidiyor. Öyle bir şey düşünmüyoruz. O kadar mutluyuz ki. Yeni bir arayışa yönelmiyoruz” dedi.