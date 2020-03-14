Hazar Ergüçlü’den sevişme sahneleri yorumu

Rol aldığı ‘Hakan: Muhafız’ adlı dizinin yayınlanan 3. sezonunu henüz izleyemediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin “Daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı. Set ortamı nasıldı?” sorusuna “O Medcezir’deki ekibimizden birkaçıyla da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk” şeklinde yanıt verdi.

Ünlü oyuncuya Taner Ölmez’le oynadığı sevişme sahneleri soruldu. “Çekimler zor geçti mi?” sorusunu “Hayır, zor geçmedi. İşimiz bu bizim” diye yanıtlayan Ergüçlü, “Sevgiliniz Onur Ünlü izledi mi o sahneleri peki? Bir şey dedi mi?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Yok canım, Onur ne diyecek!”