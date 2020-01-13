Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında ve nereli?

MasterChef programıyla ünlenen şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla arasındaki aşk magazin gündeminden düşmüyor. Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu evlilik hazırlıklarını sürdürüyor ve bu süreçte Hazer Amani kimdir sorusu Sıla Gençoğlu hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Hazer Amani hakkında merak edilenler…

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Hazer Amani, uzun yıllar yurt dışında aşçılık çalışmalarının ardından Türkiye’ye dönen ve adından MasterChef programı ile adından sıkça söz ettirdi. Peki Hazer Amani kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt’lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika’da Cordon Bleu’ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai’nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye’ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı. Amani, 2011 yılında ‘Senenin En Yaratıcı Şefi’ ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy’de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White’dir Hazer Amani, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer almıştı.