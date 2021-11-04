Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’dan asgari ücret ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı ‘Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri’ne katıldı. Bakan Elvan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yılın ilk yarısı yüzde 14.3’lük büyüme ile kapattık. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 60’ını yurt içi yatırımlar ve net dış talep oluşturdu. Bu sağlık bir büyüme, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme demektir. 2021 yılını yüzde 9’un üzerinden bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

* Savunma Sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı diğer alanlara da yaymanın gayreti içindeyiz. Yılı yüksek büyüme, düşük cari açıkla kapatacağız. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Yüksek büyüyen ihracatı artan istihdam oluşturma kapasitesi ivmelenen ekonomimizin arkasındaki motor güç kamu politikaları ve bütçemizdir.

“KAMU MALİYESİ KAYNAKLAI BİR RİSK YAŞANMAYACAK”

* Türkiye ekonomisi kamu maliyesi kaynaklı bir risk yaşamadı, yaşamayacak. Dünyada bütçe açıklarının çift haneleri gördüğü bir ortamda biz yine sağlam kamu maliyeti politikalarımızla pozitif ayrıştık.

* Pandemide etkilenen kesimlere destekler sunduk. Pandemide verdiğimiz destek toplam 734 milyar liraya ulaşacak. Artan enerji fiyatları vatandaşlarımıza minimum seviyede yansıtmaya çalıştık. Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar TL’lik kamu gelirinden vazgeçtik.

* Şu anda ısınma amaçlı olarak yurt dışından yüz birime mal ettiğimiz doğalgazı dörtte biri fiyatına yani 25 birime vatandaşlarımıza satıyoruz. Bütçe disiplininde gösterdiğimiz hassasiyet hazinenin finansman ihtiyacını da azalttı. 155 milyar lira daha az borçlanma ile yılı kapatacağız. Yurt dışı piyasalarda oynaklığın arttığı bir döneme giriyoruz. 2022 yılı hazine finansman programını bu gelişmeleri dikkate alarak hazırladık.

“ASGARİ ÜCRET BAŞTA OLMAK ÜZERE GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEĞİZ”

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz.

* Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar fiyatlara olumsuz yansıyor. Kuraklık, iklim koşulları gıda fiyatlarının armasına neden oldu. Biz de bundan etkilendik. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte önümüzdeki sene yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz. Enflasyon orta ve uzun vadede arz talep sorunudur.

“AKSAYAN YÖNLERİN FARKINDAYIZ”

*Dinamik ve güçlü bir Türkiye ekonomisine sahibiz. Cesur girişimcilerimiz yeniliklere hızla adapte olabilen çok dinamik genç bir nüfusumuz var. Küresel ölçekte sorunların yaşandığı dönemde en iyi performans gösteren ülkelerden biriyiz. Emsallerimize göre zayıf kaldığımız alanlar da var.

* Aksayan yönlerin farkındayız. Bunları çözecek gücümüz var. Aşılamayacak hiçbir sorunumuz, problemimiz yok. Milletimiz başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere 19 sene çok büyük destek verdi. Bu güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık, bundan sonra da boşa çıkarmayacağız.

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