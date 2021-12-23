Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den dolar ve faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomik modelle ilgili “Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu” dedi. Nebati, döviz kurlarıyla ilgili ise “Pazartesi akşamına kadar olan bir köpüktü, köpük gidiyor” şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

YENİ EKONOMİ MODELİ TARTIŞMASI

Bakan Nebati, şunları söyledi:

* 2013 yılında Gezi olayları öncesinde faizin düştüğü, enflasyonun düştüğü bir ortamda bir sorunla karşı karşıya kaldığımız görüyoruz. Yüksek büyüme için yüksek cari açık. 2013’te 400 milyar dolara yakın borçlanmışız. 2013’ten bugüne kadar borçlanma oranı 445 milyar dolar seviyesinde. 8 yıldır bununla ilgili bir mücadele sürüyor. Geçmişteki saldırılar birtakım değişiklikleri engelledi.

“ALTYAPIYI TAMAMLAMIŞ ŞEKİLDE GELİYORUZ”

* Türkiye modeli denmesinin sebebi şu. Biz Güney Kore modeli değiliz, çünkü seçilmiş bir ülke. Çin değiliz, devasa nüfusuyla, aldığı tedbirlerle gelen bir ülke. Biz demokratik gelenekleri olan, serbest piyasaya inanan, kambiyo rejimine sıkı sıkı bağlı olan ve bu geleneği de sürdüren bir modeli ortaya koyuyoruz. Çünkü altyapımız dolu. Altyapıyı tamamlamış şekilde geliyoruz.

“FAİZ ARTIRILMALI DİYENLERE TOKAT GİBİ BİR YANIT OLDU”

* Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Son üç ayda yaşadığımız bir türbülans vardı, başından beri bu bir köpüktür, yapmayın etmeyin, eylemeyin dememiş olmamıza rağmen.

* Dövizin 18 liralara kadar gelmiş olmasından, Türkiye’nin bütün ortamını sıcak parayla değil, yüksek faizle de gerçekleştirmedik, kendi imkanlarımızla bu hale getirdik. Düne kadar yüksek faiz kesin çözümüdür diyenlere de tokat gibi bir cevap oldu. Yüksek faiz söylemi de aslında öğretilmiş bir yanlıştır.

* Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz.

“BANKACILIKTA YENİ ENSTRÜMAN GELİYOR”

* Sanayiye biz yüksek teknoloji ürünleri olmak kaydıyla destek vereceğiz. Proje bankacılığına giriyoruz. Bankacılıkta yeni bir enstrüman geliyor, proje kredileri.

DÖVİZ KURLARI

* Pazartesi akşamına kadar olan bir köpüktü, köpük gidiyor. Kuşkulu dönemi pazartesi akşamı bitirdik.

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