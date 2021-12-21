Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den mevduat planı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövizdeki düşüşle ilgili “Müdahale olmadı, bireyler bozdurdu” ifadelerini kullanırken TÜSİAD’ı sert eleştirdi. “Rahat durun” diyen Nebati, “Aşağıdaki kişiler döviz alıyor sonra da ellerinde patlatıyorsunuz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında dövize endeksli mevduat uygulaması ve ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“NORMALE DÖNDÜK”

Bakan Nebati, şunları söyledi:

* Hem bir model öne sürüyoruz hem de Sayın Cumhurbaşkanımız dün biliyorsunuz adeta bir manifesto yayınladı. Ve o andan itibaren de Türkiye’de her şey değişti. Aslında bu değişim, bir normalleşme.

* Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar, aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük. Gerek gerçek kişilerimiz, gerek kurumlarımız, gerek kamu yönetimi, gerek siyasetimiz, gerekse de sizler… Her şeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz.

“ÖNEMLİ BİR SÜRECE GİRMİŞ OLDUK”

* Bu Türkiye için çok çok önemli. Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivitede bulunan aktörlerin önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk.

“MÜDAHALE OLMADI, BİREYLER BOZDURDU”

* Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor. Bu açıklama piyasa deyimiyle satın alınıyor. Bireyler koşarak gece geç saatte dövizlerini bozdurmaya başlıyor. Büyük bir heyecan var, bazı internet siteleri kilitlendi. Doğruların ve gerçeklerin olduğu ana geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’de en güvenilir insanların başında. Söylediği bir şey mutlaka karşılığını buluyor.

* Türkiye Cumhuriyeti’nde Merkez Bankası’nda başkanlık yapmış olan bir beyefendi, çıkıp diyor ki, ‘Bu bir müdahale ile yapılmıştır’. Bireyler tarafından gidildiği bilinmesine rağmen. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Bu spekülatif değil de nedir?

“BU BEYEFENDİ HESAP VERECEK”

* İfadesini söylüyorum: Bu bir alım fırsatıdır. Fiyatlar düşüyor, koşun alın. Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı. Anında aldı, anında gittiler. Kürsüden indiğinde fiyatlar düşmeye başlamıştı. Çünkü zaten köpüktü, gitmesinin zamanı dün akşamdı. Kesinlikle bir müdahale yoktu. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecek.

* Bir örnek daha vereceğim. Bir tanesi çıkmış, ‘Bir kamu bankası yöneticisi sistemin nasıl çalışacağını açıklamış. Sistem çalışması Ocak ayında tamamlanacak’. Bunu kimden öğrendin? Açıklayacaksın. Bu beyefendi hesap verecek. Bu TL’ye karşı yapılmış hain saldırıdır.

“İHANETE İZİN VERMEYECEĞİZ”

* Bizim dövizle, döviz işi yapanlarla işimiz yok. Birisi ‘kambiyoda olağanüstü hal ilan edilecek’. Bir başkası ‘Türkiye olağanüstü hale gidiyor’ dedi. Türkiye’de bugüne kadar sermaye kontrolüne gidildi mi? Bu ülkede can güvenliği, mal güvenliği sağlanmıştır, inanç güvenliği sağlanmıştır.

* Serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf ihanettir, spekülasyon, manipülasyon değildir. Bu tür ihanetlere asla izin vermeyeceğiz.

“TÜSİAD KAYBETTİ”

* Ana muhalefet partisi oy oranını yüzde 25’ten yüzde 25,3’e çıkardığı için kendisini iktidarda görmeye başladı. Her gün erken seçim teranesiyle iş dünyasının önünü kapattı. Yurtdışından gelmeyin dedi. Gittiği TÜSİAD açıklamada bulundu. Yahu TÜSİAD sen toplantıdaydın, gayet iyi iletişim kurmuştuk. Ne oldu da şiddetli açıklama yapıyorsun. Sevgili TÜSİAD, sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin.

* Onlar zannettiler ki bu iş bitiyor. Siz bize tavır takınırsanız, bu millet size tavır takınır. Siz bizim gideceğimizi zannediyorsanız, son seçimlere bakın, hepsinde sizi her seçimin ertesi günü yalnız bıraktı, biz yine birlikte çalışacağız. Biz bir gemideyiz. Bu geminin en üst katında oturuyorsunuz. Havuzlu villalarınız var, kameralarınız çok lüks. Dövizden en fazla etkilenen sizlersiniz. Öyle bir bağırıyorsunuz ki, aşağıdaki kişiler döviz alıyorlar, sonra da ellerinde patlatıyorsunuz.

* En başta kaybeden TÜSİAD olmak üzere en büyük oyuncularımız. Türkiye’de döviz borcu olanların yüzde 75’i bin tane firmaya ait. Asıl borçlu sizsiniz. Makroekonomik göstergelerle bağı olmayan nasıl oluyor da, size bir telefonla, bir gelişme iktidara çeki düzen vermeye çalışıyorsunuz.

“VATANDAŞ ENFLASYON KONUSUNDA YARDIMCI OLUR”

* Enflasyonun üstesinden geliriz. Vücudumuz alışık buna. ABD’de 6.8’e gelmiş, 68 kat, şok yaşıyor. Almanya şok yaşıyor. Biz nasıl tedbir alacağımızı, psikolojisini, hangi adımı atacağımızı biliyoruz. Vatandaşımız enflasyonun nasıl bela olduğunu bilir ve bize yardımcı olur.

* Şimdi fiyatlamalar yapıldı. Fiyatlar toparlanırken fiyatları çekmeyenler, çok net söylüyorum, fırsatçılık yaparsan, ülkeye zarar verecek adımlar atarsan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacaksın.

TÜSİAD’A ‘RAHAT DURUN’ ÇAĞRISI

* Sosyal medya üzerinden yalan, yanlış propaganda yapanların canını okuyacağız. Kimsenin TL ile başta küçük yatırımcılar olmak üzere bireyler ve Türkiye’ye zarar verme hakkımız yok. Bugün adımları tıkır tıkır giderek atıyoruz. Yok efendim KDV gelecek vs. her gün yeni bir şey üretiyorlar. Şaşırmamak mümkün değil.

* Gerçek kişilerin tamamı, herhangi bir kısıt olmaksızın ister bugün ister yarın, ne zaman isterse iki tane önemli şey var. Buradaki amaç dolarizasyonu azaltmak. Az önce TÜSİAD’a çağrıda bulundum. Lütfen, en fazla siz zararı görüyorsunuz. Bireylerin döviz borcu yok. Siz de rahat durun, rahat durmayanlara söyleyin, rahat dursunlar.

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