Hazine ve Maliye Bakanlığı 2000 personel alacak! İşte kadroya alım yapılacak alanlar…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak personel alımı duyurusu Twitter sayfasında yaptı. Detaylarının ilerleyen günlerde belli olması beklenen personel alımının hangi alanlarda yapılacağı açıklandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kadro müjdesini son dakika olarak açıkladı. Bakan Albayrak, “Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz.” dedi.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SINAV TARİHLERİ

HMB uzman yardımcısı sözlü sınav tarihi:

26 Ekim 2020

HMB Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlık uzman yardımcısı, Gelir uzman yardımcısı sınav tarihleri:

Yazılı sınav; 24 Ekim 2020

Sözlü Sınav; 7 Aralık 2020