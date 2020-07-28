Hazineden dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihracı

ANKARA (AA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen 29 Temmuz 2020 valörlü, 26 Temmuz 2023 itfa tarihli dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 1,50 kupon ödemeli 2 milyar 500 milyon dolar tutarında DİBS ve 6 ayda bir yüzde 1,50 kira ödemeli 500 milyon dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.