Hazine’den döviz büroları açıklaması: Kimlik tespiti zorunlu hale getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayınlanan ve döviz bürolarını ilgilendiren tebliğ değişikliğiyle ilgili “Döviz piyasalarına herhangi bir müdahale yok. Bir alt sınırı olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı’dan döviz bürolarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan tebliğin döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi içermediğinin belirtildiği yazılı açıklamada, “2018-32/45 sayılı tebliğde yapılan değişiklik ile bir alt sınırı olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK AMACIYLA HAZIRLANDI’

“Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik yetkili müesseseler tebliğine ilişkin gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgili olmayan bazı iddialara yer verildiği görülmüştür” denilen yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“12.10 2021 tarihli 2018-32/45 sayılı tebliğ değişikliğine kadar, kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL’yi aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin ABD doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı.

2018-32/45 sayılı tebliğde yapılan değişiklik ile bir alt sınırı olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.”

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