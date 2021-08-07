Hazine’den Temmuz’da açık ve faiz rekoru

Hazine Temmuz ayında 67,9 milyar TL’lik nakit açığıyla rekor kırdı. Bu ayda 21,8 milyar TL’lik faiz ödemesiyle tarihi zirveye ulaşıldı.

EMRE DEVECİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı Temmuz ayında Hazine nakit açığında rekor kırıldı.

Temmuz 2020’de 30,9 milyar TL olan açık, Temmuz 2020’de yüzde 120 artışla 67,9 milyar TL’ye yükseldi.

Bu açık rakamı, aylık bazda tüm zamanların zirvesi oldu. Daha önce aylık bazda en yüksek açık, 46,8 milyar TL ile Aralık 2020’de verilmişti.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam nakit açığı ise 106,3 milyar TL’ye yükseldi. Geçen senenin ilk 7 ayında pandeminin de etkisiyle nakit açığı 140,2 milyar TL olmuş ve 2020 yılı 181,9 milyar TL’lik açıkla kapatılmıştı.

İlk 6 ayda görece olumlu gelen Hazine dengesi, Temmuz’da terse dönmüş oldu.

FAİZ DIŞI AÇIKTA DA REKOR

Temmuz’da faiz dışı denge de 46,2 milyar TL açıkla aylık bazda rekor kırdı. 2021’in ilk 7 ayında faiz dışı açık 10,1 milyar TL oldu.

Geçen senenin ilk 7 ayında faiz dışı açık, 72 milyar TL olmuştu.

FAİZ ÖDEMELERİNDE DE REKOR

Temmuz’da nakit açığıyla birlikte faiz ödemeleri de aylık bazda rekor kırdı.

Temmuz 2020’de 8,1 milyar TL olan Hazine’nin faiz ödemeleri, Temmuz 2021’de yüzde 169 oranında artarak 21,8 milyar TL’ye yükseldi.

Bu rakam aylık bazda Hazine’nin en yüksek faiz ödemesi oldu. Daha önce en yüksek rakam, Ocak 2021’deki 21,1 milyar TL’lik ödemeydi.

Geçen yılın ilk 7 ayında 71,3 milyar TL olan Hazine’nin faiz ödemeleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 38,3 artışla 98,6 milyar TL’ye yükseldi.

YILIN EN YÜKSEK NET BORÇLANMASI

Yüksek nakit açığı nedeniyle Hazine, Temmuz’da 37,3 milyar TL ile bu yılın en yüksek aylık net borçlanmasına imza attı.

Yılın ilk 7 ayında toplam net borçlanma 73,2 milyar TL oldu.

Hazine, Temmuz’da toplamda 72,7 milyar TL borçlanmaya gitti. 35,4 milyar TL’lik de borç geri ödemesi yapıldı.

Mayıs 2020’deki 75,6 milyar TL’lik rekorun ardından en yüksek ikinci aylık borçlanma rakamına ulaştı.

GELİRLER AZALDI, GİDERLER ARTTI

Aylık bazda bakıldığında, Temmuz 2020’de 86,8 milyar TL olan Hazine’nin geliri, Temmuz 2021’de yüzde 14,4 düşüşle 74,3 milyar TL’ye geriledi. Aynı dönemde giderler ise yüzde 20,3 artışla 118,2 milyar TL’den 142,2 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen yılın ilk 7 ayında 550,1 milyar TL olan Hazine’nin toplam gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 29,4 artışla 712 milyar TL’ye yükseldi.

Bu dönemde Hazine’nin toplam giderleri de yüzde 18,3 artışla 693,4 milyar TL’den 820,6 milyar TL’ye yükseldi.

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