Hazine’nin borçlanma faizinde rekor geldi

Hazine’nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 23,23 ile rekor kırdı. Merkez Bankası’nın 500 baz puan faiz indirdiği dönemde Hazine’nin 5 yıl vadeli tahvil faizi 700 puan yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizi düşürmeye devam edecekleri söylerken, Hazine’nin faiz yükü ve kredi faizleri giderek artıyor.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleriyle döviz kurları ve enflasyonun yanı sıra Hazine borçlanma faizleri de patladı.

10 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi bugün yüzde 23,23’lük oranla rekor kırdı. 10 yıl vadeli tahvil faizi, ilk ihraç edildiği Ocak 2010 tarihinde yüzde 11,24 olmuştu.

Söz konusu oran, faiz indirimleri başlamadan önce 2021 yılı Eylül ayı başında yüzde 16,98 seviyelerinde bulunuyordu. TCMB’nin 500 baz puanlık faiz indirdiği yaklaşık 4 aylık dönemde 10 yıllık tahvil faizi 600 baz puanın üzerinde artış kaydetti.

Hazine’nin Temmuz 2018 sonrasında ilk kez Kasım 2020’de gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli tahvil ihracında net satış 1,5 milyar TL olurken, ihalede bileşik faiz yüzde 12,32 olarak kaydedilmişti.

Hazine, Kasım 2020’den bu yana 10 yıl vadeli tahvil ihraç etmedi.

Dün akşam faizlerle ilgili yeni bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti.

5 VE 2 YILLIK TAHVİLDE DE SERT ARTIŞ

Faiz indirimleri öncesinde 7 Eylül 2021 tarihinde 5 yıllık vadeli tahvilde yıllık ortalama yüzde 17,67 bileşik faizle borçlanan Hazine, 7 Aralık’ta aynı vadede yüzde 22,70 faizle borçlanmıştı.

Bugün 5 yıllık Hazine tahvilinde yüzde 24,71 seviyesi görüldü. yaklaşık üç buçuk ayda bu faizde artış 700 baz puan oldu.

Ağustos 2018’deki kur krizi sırasında bu vadede yüzde 27 seviyelerine çıkılmıştı.

2 yıllık gösterge tahvil faizi de bugün yüzde 23,61 seviyesini gördü. Bu oran 10 Kasım 2021 tarihinde yüzde 17,65 seviyesindeydi. Sade 40 günlük sürede bu faizde yaklaşık 600 baz puanlık artış oldu.

HAZİNE’NİN FAİZ YÜKÜ ARTIYOR

2021’in ilk 11 ayında 151,6 milyar TL olan Hazine’nin faiz giderlerinin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

Uzmanlar, normalde bir merkez bankası faiz indirimi yaptığında orta ve uzun vadeli faizlerin de onu takip ettiğini ancak burada yanlış bir adımla enflasyon beklentileri bozulduğu ve TCMB’nin itibarı olmadığı için orta ve uzun vadeli faizlerin tam ters yönde hareket ettiğini belirtiyor.

Nitekim, TCMB anketine göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi kasımda yüzde 15,61 iken, aralık anketinde yüzde 21,39’e tarihi bir yükseliş kaydetmişti.

KREDİ FAİZLERİ DE YÜKSELİŞTE

TCMB’nin faiz indirimleri, ticari ve konut kredileri hariç diğer kredi türlerinde düşüş değil artış getirdi.

TCMB verilerine göre, 17 Eylül’de yüzde 23,10 olan ortalama ihtiyaç kredisi faizi, 10 Aralık haftasında yüzde 25,26’ya yükseldi.

17 Eylül’de yüzde 21,28 olan ortalama taşıt kredisi faizi de 10 Aralık’ta 24,24 oldu.

Bu dönemde ortalama konut kredisi faizi yüzde 17,89’dan yüzde 17,17’ye, ortalama ticari kredi faizleri ise yüzde 20,47’den yüzde 19,14’e geriledi. Son haftada hem konut hem de ticari kredi faizlerinde yükseliş dikkat çekerken, uzmanlar önümüzdeki günlerde kredi faizlerinde belirgin yükselişler görülebileceğine işaret ediyor.

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