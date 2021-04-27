Hazinenin borcu 2 trilyona ulaştı

CHP Meclis Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda, AKP döneminde borç stokunda 1 trilyon 707 milyar liralık (8 katlık) artış yaşandığı belirtildi. Hazine’nin dış ve iç borçlarının toplam tutarı, 2 trilyon lira sınırına dayandığı vurgulanan raporda şu belirlemeler yapıldı:

90.2 MİLYAR LİRA ARTTI

Hazine’nin dış ve iç borçlarının toplam tutarı, martta (Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasından sonra döviz kurunda yaşanan artışın bir faturası olarak) 90.2 milyar lira artarak 1 trilyon 950 milyar liraya yükseldi. Hazine’nin borç stokunun 1 trilyon 111 milyar liralık kısmı iç borçlardan 838 milyar liralık (100.6 milyar dolar) kısmı da dış borçlardan kaynaklanıyor. Hazine’nin ödeme projeksiyonlarına göre mart sonu itibarıyla iç borç stoku için gelecekte ödenmesi gereken toplam faiz 635.2 milyar lirayı, dış borç için ödenmesi gereken faiz yükü de 45.4 milyar doları buluyor.

Türkiye’nin (döviz ve altın rezervleri de dahil) toplam yabancı para cinsinden dış varlıkları ise 91 milyon dolar azalarak 248.9 milyar dolar oldu.

9-16 Nisan haftasında sıcak para 1 milyar $ arttı

19 Mart – 9 Nisan arasında Türkiye’den yaklaşık 10 milyar dolarlık sıcak para çıkaran yabancıların Türkiye’deki sıcak para stoku 9-16 Nisan haftasında 1 milyar dolara yakın artarak 79.3 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki portföylerinin 23.2 milyar dolarlık kısmı hisse senedi, 8.1 milyar dolarlık kısmı kamu ve özel sektör iç borçlanma kağıdı, 31.6 milyar dolarlık kısmı döviz ve TL mevduatlarından, 16.5 milyar doları da swap alacaklarından oluşuyor.