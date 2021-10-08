Hazine’nin seri katili Zafer Havalimanı

Zafer Havalimanı, ilk 9 ayda yüzde 99 hata payı ile yine zarar rekoru kırdı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Havalimanı Hazine’nin seri katili oldu” dedi.

Deniz AYHAN

Zafer Havalimanı, ilk 9 ayda yüzde 99 hata payı ile yine zarar rekoru kırdı. Havalimanına 9 ay için 988 bin 299 yolcu garantisi verildi ama sadece 7 bin 397 kişi geldi. Uçmayan yolcu sayısı 980 bin 902 oldu. Gelmeyen yolcular için Hazine’den 5 milyon 202 bin 156 Euro daha çıkacak. TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Bu havalimanı Euro yutarak, 83 milyonun cüzdanını boşaltan bir canavara dönüştü. Hazine’nin seri katili oldu” dedi.

2012 yılında açılan havalimanına bugüne kadar verilen yolcu garantisi sayısı toplam 9 milyon 903 bin 710 kişi oldu. Ancak toplam gelen yolcu 326 bin 332’de kaldı. Gelmeyen yolcular için 51 milyon 93 bin 308 Euro ödendi. Şirket havalimanını 50 milyon Euro’ya yaptı. Böylelikle maliyeti 9 yılda çıkardı, 1 milyon Euro da kâra geçti. Bu yıl 775 bin 137’si iç hat, 542 bin 596’sı dış hat yolcusu olmak üzere toplam 1 milyon 317 bin 733 kişilik yolcu garantisi verilen havalimanını kullanan yolcu sayısı ilk 9 ayda 7 bin 397’de kaldı. Havalimanına ocak ayından ekime kadar olan 9 ay için 988 bin 299 yolcu garantisi verilmişti. Havalimanını bu süreçte yalnızca 7 bin 397 kişi kullandı. Uçmayan yolcu sayısı 980 bin 902 olurken, devletin cebinden geçmeyen yolcular için 5 milyon 202 bin 156 Euro daha çıkacak. Havalimanına bu yılın ilk 4 ayında yalnızca 61 dış hat yolcusu geldi.

2044’e kadar para basacak

Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar para çıkacak. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi.

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