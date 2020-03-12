Hazır gıdalardaki tehlike!

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk’ten sağlıklı beslenme tüyoları – 3

– Obezitenin sebebi nedir?

Yağ, şeker, tuz oranı yüksek, kaloriden zengin, besin içeriği fakir gıdaları tüketmek en önemli neden olarak karşımıza çıkıyor. Obezojen olarak adlandırılan pestisit, ağır metal, sigara ve hava kirliliği gibi toksik kimyasallar da hormonal sistemi bozup kilo alımına yol açarlar.

– Hangi yiyeceklerden kaçınmalıyız?

Obeziteye karşı fast food, abur cubur ve ilave şekerden kaçınmak şart. Fast food, kısa sürede hazırlanıp, hızlı tüketilen gıdalardır. Abur cubur ise hazırlık gerektirmeden hemen tüketilen kalorisi yüksek yiyecek veya içecektir. Obezite ile ilişkilendirilen kimyasal maddeler arasında mono sodyum glutamat, fruktoz ve yüksek früktozlu mısır şurubu gibi birçok kimyasal ve bağımlılık yapan maddeler yer almaktadır.

İNSANLAR BİLİNÇLENMELİ

– Bu sorun nasıl çözülür?

Mevcut idari ve ekonomik sistem içinde sadece tıbbi önlemlerle bu sorun çözülemez. Sağlık, gıda, tarım, tohum, çevre sorunları bir arada değerlendirilmek zorundadır. Obezite ve hastalıkları önlemenin ilk koşulu insanların ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda bilinçlendirilmeleridir. – BİTTİ –