Hazır giyim sektörü Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile moral buldu

İSTANBUL (AA) – ZEYNEP KAHVECİ – İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, mart, nisan ve haziran aylarında sektörün Avrupa'ya ihracatının yüzde 30 daralmasını öngördüklerini belirterek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketiyle alınan önlemlerin sektöre moral olduğunu söyledi.

Gültepe, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Gültepe, bu süreci en az hasarla atlatabilmek için herkesin fedakarlık yapması, elini taşın altına koyması ve hepsinden önemlisi devlet-özel sektör dayanışmasının güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanının açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin getirdiği önlemlerin sektöre moral olduğunu ve sektör ihracatçılarının bu dönemde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını hissettiklerini bildiren Gültepe, ihtiyaçlara göre devletin ilave tedbirlerle sektörün yanında yer alacağına inandıklarını ifade etti.

– Firmaların süreçte alacağı önlemler

Gültepe, firmaların bu süreçte kendi özel durumları ve piyasa koşulları doğrultusunda kapasitelerini düşürerek, gerekirse geçici süreyle üretimi durdurarak süreci atlatacak önlemleri almaları gerektiğini anımsattı.

Üretimini azaltan, dara düşen ya da kapanan her firmanın işsiz sayısının artması anlamına geleceği için bu konuya daha fazla odaklanacaklarını bildiren Gültepe, istihdamı koruyucu önlemler gibi konularda kamu otoritesinden sektör için pozitif ayrımcılık yaparak ilave destek taleplerinin olabileceğini de dile getirdi.

– "Fırsat gibi görünen tablo tersine döndü"

Parametreleri sık değişen ve öngörülemeyen yepyeni bir durumla karşı karşıya olduklarının altını çizen Gültepe, salgın Çin'de başladığında Türkiye için fırsat gibi görünen tablonun bugün tam tersine döndüğünü ve bu yıl küresel pazarlardaki daralmanın hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında da olumsuz yansımalarının olacağını anlattı.

Gültepe, "Bu süreci olabildiğince az hasarla, üretimde ve istihdamda en az kayıpla atlatmak için her zaman yaptığımız gibi sektörle yoğun istişare halinde 'ortak akıl' ile hareket edeceğiz." dedi.

– "Üç ay boyunca ihracatımız yüzde 30 daralabilir"

Sektörün geçen yıl kaydettiği ihracat rakamlarına ilişkin hatırlatmalarda bulunan Gültepe, 2019'u 17,7 milyar dolarlık ihracat ile kapattıklarını, Türkiye'ye 16,2 milyar dolar net döviz kazandırarak önceki yıllarda olduğu gibi cari açığın frenlenmesinde çok önemli bir rol oynadıklarını ve bir milyon kişinin işini kaybettiği 2019'da 60 bine yakın istihdam yarattıklarını da anımsattı.

Gültepe, 2020'ye de 19 milyar ihracat hedefi ile başladıklarını ve ilk 2 ayı yüzde 7 gibi bir artış ile tamamladıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Türkiye hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini Avrupa'ya yapıyor. Ne yazık ki salgın nedeniyle Avrupa mart ayının başından bu yana neredeyse kapalı. Siparişlerini beklemeye alan ya da tamamen iptal edenler var, ürün sevkiyatı durdu. Doğal olarak bu durum mart, nisan ve mayıs ayı ihracatımıza olumsuz yansıyacak. Bahsettiğim 3 ay boyunca ihracatımızın en yüzde 30 daralacağını söyleyebilirim."

Kovid-19 salgınının beklendiği gibi 2 ay içinde kontrol altına alınması durumunda ise yılın ikinci yarısından itibaren yeniden bir ivme yakalayabileceklerini belirten Gültepe, "Ancak başta Avrupa olmak üzere küresel ekonomilerin 2020'de daralacağı öngörüsünü dikkate aldığımızda 2019'daki 17,7 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilmemizi başarı olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.