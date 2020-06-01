Haziran 2020 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) – Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla bazı eyaletlerde yapılacak ön seçimler, haziran ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
2 Haziran
– Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Spor Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
– ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri için başkent Washington ile Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, Montana, New Mexico ve Güney Dakota'da ön seçimler yapılacak.
3 Haziran
– Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.
– İtalya, sınırlarını AB Schengen ülkelerine açacak.
4 Haziran
– İngiltere’nin ev sahipliğinde Kovid-19 aşısı için iş birliğine yönelik uluslararası "Küresel Aşı Zirvesi" yapılacak.
– "DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı", İtalya ve ABD'nin ortak ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak.
– Brüksel'de AB Adalet Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
5 Haziran
– Brüksel'de AB İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
8 Haziran
– İngiltere'ye diğer ülkelerden gelenler, 14 gün karantinaya alınacak.
9 Haziran
– ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Güney Carolina, Maine, Nevada, West Virginia ve Georgia eyaletlerinde ön seçim yapılacak.
11 Haziran
– Brüksel'de Avrogrup toplantısı düzenlenecek.
12 Haziran
– NATO'nun Kosova'ya girişinin 21. yıl dönümü kutlanacak.
13 Haziran
– ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki West Point Askeri Okulunun mezuniyet töreninde konuşacak.
17 Haziran
– ABD Başkanı Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), fonların devam ettirilmesi adına "köklü reformlar" için verdiği 30 günlük süre sona erecek.
19 Haziran
– Brüksel'de AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
21 Haziran
– Sırbistan'da yerel ve genel seçimler yapılacak.
23 Haziran
– ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla New York, Virginia, Utah ve Kentucky'de ön seçim yapılacak.
26 Haziran
– Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü kutlanacak.
27 Haziran
– Arnavutluk'ta Çamerya Arnavutlarına Yunanistan tarafından yapılan soykırım nedeniyle anma günü düzenlenecek.
30 Haziran
– İngiltere'nin Brexit sonrası geçiş dönemini uzatmak için başvurabileceği süre sona erecek.
– ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Oklahoma, ve Coloroda eyaletlerinde ön seçim düzenlenecek.