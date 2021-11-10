Hazırgiyimciden ortak çağrı: Krize dönüşmesin

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründeki 18 birlik ve dernek, ham madde fiyatlarındaki olağanüstü artışa dikkat çekerek pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması, iplik ithalatında ise ek verginin kaldırılması çağrısı yaptı. Sadece ekimde hazır giyim ürünlerine yüzde 8 zam geldiğini söyleyen İHKİB Başkanı Gültepe, bunun süreceğine işaret etti.

Hazırgiyim ve konfeksiyonda ham madde fiyatlarındaki olağanüstü artışın hem üretimi hem de ihracatı tehdit eder hale geldiğini belirten sektör temsilcileri, sorunun krize dönüşmemesi için bir dizi çözüm talep etti.

Hazırgiyim ve konfeksiyondaki 5 ihracatçı birlik ile 13 sektörel dernekten yapılan ortak açıklamada, özellikle pamuk ve pamuk ipliği tedarikine yönelik tedbir alınmaması halinde ürün fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağı ve bunun enflasyona olumsuz etkilerinin de önümüzdeki aylarda görüleceği belirtildi.

‘1 DOLARLIK ARTIŞ ÜRÜNE 3 DOLAR OLARAK YANSIYOR’

Söz konusu birlik ve dernekler adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ham madde fiyatlarındaki artışın sadece ihracatçının elini zayıflatmadığını, iç piyasada da enflasyonu yukarı yönde etkilediğini belirtti ve sadece ekim ayında hazırgiyim fiyatlarında yüzde 8.08 artış olduğunu söyledi.

Gültepe, “Hem ihracata hem de yurt içine çalışan firmalar yeni sezon ürünlerini yüksek maliyetle üretti. Ham madde birim fiyatında 1 dolarlık artış, mağaza rafındaki ürüne 3 dolar olarak yansıyor. Ne yazık ki bu maliyet artışlarının enflasyona olumsuz etkisini önümüzdeki aylarda da görmek durumunda kalacağız” diye konuştu.

‘SİPARİŞLERİ GERİ ÇEVİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ’

Gültepe, “Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye’de bu oran yüzde 35–40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız” dedi ve ekledi:

“Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0.80-1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2-3 haftada gelen ham madde şimdi 4-5 haftada elimize ulaşıyor. Ham madde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle temin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz.”

‘HEDEF KATMA DEĞERLİ İHRACAT OLMALI’

Çin ve Asya ülkelerinden bu yıl Türkiye’ye önemli bir sipariş kayması olduğunu hatırlatan Gültepe, ham maddeye erişimdeki sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi kullanamadıklarını söyledi.

Türkiye’nin pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu ancak bu nedenle hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün iç pazarda bu hammaddeleri bulmakta büyük sıkıntı çektiğini belirten Gültepe, pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması, iplik ithalatında ek verginin kaldırılması çağrısı yaptı.

Gültepe, “2021 Ocak-Ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68.4, 2019’a göre yüzde 30.4 artış var. İhracata elbette karşı değiliz. Ancak bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı.

10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16-17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı artırarak çok daha fazla döviz kazandırabiliriz” diye konuştu. (REUTERS)



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