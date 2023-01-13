HBO Max Dizisi “Gossip Girl” – Efe Teksoy Yazdı

NEW YORK SOSYETESİNİN KAOS ELÇİCİ “GOSSIP GIRL”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni EFE TEKSOY; dram ve romantik türündeki “GOSSIP GIRL” adlı dizinin çözümlemesini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

SOSYETENİN SKANDALLAR KRALİÇESİ GERİ DÖNDÜ

Warner Bros. Television, Alloy Entertainment, CBS Television Studios, Fake Empire yapımı Gossip Girl, Amerikalı yazar Cecily Von Ziegesar‘ın 2002’de The New York Times çok satanlar listesinin zirvesine ulaştığı aynı adlı kitap serisine dayanıyor. 2007 yapımı orijinal serinin devamı olan bu yapım, geçmişten bu yana sosyal medyanın nasıl değiştiğini ve New York‘un manzarasının ve ekonomisinin de nasıl bir gelişim gösterdiğini keşfedecek bir Amerikan gençlik drama dizisi. 2000’lerin hit şovunun bir spin-off’u olarak HBO Max’te gösterime giren yapım, aynı karakterleri içermemesine rağmen, sürükleyici bir devam hikayesi sunuyor. Orijinal seride dedikoducu kızı seslendiren Kristen Bell, yeni seride de yine Gossip Girl‘ü seslendiriyor. İzleyici; New York’taki seçkin bir okulun elit öğrencilerine odaklanan hikayeyle, Manhattan sosyetesinin gösterişli ve sofistike kalbine yolculuk ediyor.

Ayrıca dizide Aki Menzies karakterinin babası rolünde Stanley Kubrick’in 1971 yapımıOtomatik Portakal (A Clockwork Orange) filminin efsanevi başrol oyuncusu usta İngiliz aktör Malcolm McDowell yer alıyor. McDowell dizide, (dünyanın en önemli ve zengin medya imparatoru Rupert Murdoch benzeri) Avustralyalı bir medya patronu olan Roger Menzies’e hayat veriyor.

BEN NESLİNİN PSİKOPATOLOJİK YAPISI

Amerikan yeni nesil gençlerine odaklanan Gossip Girl’de, karakterler üzerinden psiko-sosyolojik davranışlar yansıtılıyor. Özellikle Benmerkezci olarak tanımlanan narsistik davranış unsurları ve özgüven patlaması önemli bir yer tuttuğu görülüyor. San Diego Eyalet Üniversitesi‘nde psikoloji profesörü Jean Marie Twenge, ‘’Ben Nesli’’ adlı kitabında, (11 milyon katılımcıdan alınan verileri kullanarak) 20’li yaşlarında olan neslin yaşamları hakkında altmış yılı kapsayan verilerle şimdiye kadar yapılmış en büyük nesiller arası araştırmasına imza atmıştır. Amerikan kültürünün bugünün gençlerinin isteklerini ve arzularını yükselttiğini gösteriyor ve aynı zamanda büyük beklentileri yüzünden hayatın acı gerçekleri karşısında bocalayarak kaygı ve depresyona sürüklenen bir jenerasyonu inceliyor. Twenge, 1950-1960 arası jenerasyonun Patlama Nesli mensupları olduğunu ve Yeni Çağ (New Age) konuşma tarzını benimseyerek, servetlerini kürk mücevher yerine örneğin mutfak gereçleri gibi daha anlamlı buldukları tüketim ürünlerine yönelttiklerini belirtiyor. En önemli özellikleri ise, her şeyi gruplar halinde yapmaları olduğunu söylüyor. Diskoya, yürüyüşe ya da seminerlere gruplar halinde gidiyorlar. Ben Nesli ise, bunun tam tersi. Twenge, “1970’lerde filizlenen kişinin kendine odaklanması hali, sonraki yirmi yılda çok sıradan ve alışılmış bir hale gelmişti. Patlama nesli özünü ararken kendini balta girmemiş bir ormanda gibi hissettiyse, Ben Nesli yönünü bulacağı haritayı Yahoo! Haritası’ndan temin etti.” diyerek yeni nesil gençlerin herhangi bir gruba katılmasına ihtiyaç duymadıklarını çünkü kendilerini olayın içinde yani merkezde gördüklerinden bahsediyor.

DİZİNİN KONUSU

Manhattan’ın skandal ve entrikalarla dolu lüks hayatlarına odaklanan hikayede, Constance Billard okulunun ultra zengin öğrencileri, kim olduğu bilinmeyen ancak her şeyden haberdar olan sosyal medya hesabı “Gossip Girl” tarafından dedikodu bombardımanına tutulurlar. Popüler grubun lideri ve aynı zamanda kraliçesi konumundaki Julien Calloway ve kardeşi Zoya, bir yandan okuldaki ve sosyetedeki konumlarını korumaya çalışacak, diğer yandan ise aile hayatlarındaki hasarları onarmaya çalışacaktır. Destansı partilerin, sofistike moda defilelerinin, lüks ve şatafatın zirveye çıktığı dur durak bilmeyen azılı rekabet, New York sosyetesini derinden sallayacak.

Oyuncu kadrosunda; Jordan Alexander, Savannah Lee Smith, Whitney Peak, Tavi Gevinson, Eli Brown, Thomas Doherty, Emily Alyn Lind,Zión Moreno, Evan Mock, Johnathan Fernandez, Adam Chanler-Berat, Megan Ferguson, Todd Almond, Luke Kirby, Laura Benanti, Grace Duah, John Benjamin Hickey ve Malcolm McDowell bulunuyor.

“Z” KUŞAĞI VE GLOBAL DÜNYADA META KÜLTÜRÜ

Vietnam Savaşı Dönemi’nde, ABD’deki iktisatçılar 1964’te kontrol edebilecekleri yeni bir kuşak yaratmak için “X Kuşağı” projesini başlattılar. Başlangıçta global bir plan olmasına rağmen, küresel çağda dünya ile bağlantı kurulamadığı için başarısızlıkla sonuçlandı. Savaş sonrasında bilimsel uzmanların analizi doğrultusunda ana temaları iletişim, medeniyet, teknoloji ve globalizm çerçevesinde geliştirilen “Y Kuşağı” projesi hayata geçirildi. Bunu küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen küresel kuşak “Z Kuşağı” izledi ve bugün etken bir şekilde toplumda ve sosyal hayatta etkisini sürdürmekte olan bu jenerasyon halk arasında Zoomerlar olarak da anılmaktadır. Z Kuşağı üyeleri genellikle, kitap okumaya daha az zaman harcayan ve elektronik cihazlarda daha fazla zaman geçirerek ekonomiye katkıda bulunan nesil olarak bilinmektedir.

ENFOKRASİ ÇAĞI

Teknolojiyi ve sosyal medyayı aktif kullanan bu nesil sürecinde, günümüzde tüm insani değerlerin ekonomik hale indirilmekte ve topyekûn ticarileştirilmektedir. Böylece toplum ve kültür dijital çapta evrimleşerek meta biçimini almaktadır ve meta da gerçekliğin yerine geçmektedir. Yeni nesil Gossip Girl’deki karakterler aracılığıyla, bizlere kitle iletişim araçları çağında herkesin kendi enformasyon kanalını yarattığını ve sahte haberler fabrikasını ürettiğini görüyoruz. Günümüzün önde gelen filozofu ve kültür kuramcısı Byung-Chul Han, Enfokrasi adlı felsefe kitabında; “Medyakrasi, seçim kampanyalarını kitle iletişim araçları tarafından oluşturulan bir sahneleme savaşına indirger. Söylemin yerini halkın ilgisini çeken bir gösteri alır.” diyerek enfokrasinin bir enformasyon savaşına dönüştüğünü belirtir. Seride de, kimliği gizlenen sosyal medya hesabı Gossip Girl tarafından, aslında bir bilgi kirliliği ve karalama kampanyası yürütülmekte olduğunu görüyoruz. Aydınlanma Çağı’nın önde gelen düşünürü Cenevreli filozof Jean-Jacques Rousseau, iletişim olmadan çalışan aritmetik bir rasyonalite geliştirmişti. Rousseau, genel iradeyi tamamen sayısal ve matematiksel bir ölçü olarak düşünmekteydi. Yani genel olarak iradeyi aritmetik bir işlem dolayısıyla bir algoritma saptar ve hesaplar diyerek, bu iradenin iletişim olmadan belirlenmesi ve onu dışlaması gerektiğini belirtir. Rousseau, herkesin bir söyleme katılması yerine kendi kanaatlerine ve kişisel görüşüne bağlı kalması gerektiğini belirtir. Rousseau, modern siyasi ve toplumsal düşüncede bir mihenk taşı olarak nitelendirilen eseri Toplum Sözleşmesi’nde; “Genel iradeyi apaçık olarak elde etmek (kendini iyice dile getirebilmesi) için devlet gücünde ayrı ayrı birleşmeler olmamalı ve her yurttaş yalnızca kendi kanaatlerini söylemelidir.” diyerek ne kadar farklı veri mevcutsa genel iradenin o kadar katıksız olduğunu söyler. Günümüzde de doğru bilgiye ulaşmak için, Rousseau’nun dediği gibi birden fazla veriye ulaşmak gerekmektedir. Çünkü dizide de görüyoruz ki, Gossip Girl gibi tek bir hesaptan yayılan bilgi, zaman zaman sahte ve yalan haberleri doğurmaktadır.

GOSSIP GIRL

HBO Max’te gösterime giren Amerikan gençlik drama dizisi Gossip Girl dizisinin çekimleri; Steiner Studios – 15 Washington Avenue, Brooklyn Navy Yard, Brooklyn ve New York City’de gerçekleşti. Yeni seri sizleri, büyüleyici New York şehrinin ışıltılı sokaklarında ve şatafatlı partilerinde sofistike bir yolculuğa çıkartacak.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY

Kaynakça

Jean M. Twenge, Ben Nesli, çev. Esta Öztürk, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2009

Byung-Chul Han, Enfokrasi: Dijitalleşme ve Demokrasinin Krizi, çev. Mustafa Özdemir, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2018

Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013