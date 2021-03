HBO’dan üç yeni Game of Thrones dizisi

HBO’nun Game of Thrones’un üç ayrı yan dizisi üzerinde çalıştığı belirtildi.

NTV’nin haberine göre 9 Voyages veya Sea Snake başlıklı bir spinoff, Deniz Yılanı, Gelgitlerin Efendisi ve Velaryon Hanesi’nin başı olarak bilinen Lord Coryls Velaryon etrafında şekillenecek. Diziyi, Rome ortak yaratıcılarından Bruno Heller yazıyor.

Diğer iki proje olan Flea Bottom ve 10.000 Ships‘in henüz bir yazarı yok. 10.000 Ships projesi, Dorna krallığını kuran Martell Hanesi’nin atası Prenses Nymeria’yı konu alıyor.

Nymeria da Game of Thrones’un 1000 yıl öncesinde geçen bir hikayeyi merkezine alıyor. Bu nedenle şimdiye kadar duyurulan bütün projelerden daha önceki bir zamanda geçecek.

Bu projeler, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno ve Matt Smith gibi oyuncularla çekim aşamasına geçen başka bir Game of Thrones ön hikayesi olan House of the Dragon’u takip ediyor. House of Dragon, yakın zamanda yayınlanan George R.R Martin’in Targaryen Hanesi’ni anlatan Fire and Blood kitabından uyarlanıyor.

Considine, Kral Viserys Targaryen olarak rol alacak, küçük kardeş Prens Daemon Targaryen rolünde Matt Smith, kralın ilk çocuğu Prenses Rhaenyra Targaryen rolünde Emma D’Arcy ve Alicent Hightower rolünde Olivia Cooke yer alacak.