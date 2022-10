“House of the Dragon” Dizisini Efe Teksoy Yorumladı.

HBO’DAN REKOR KIRAN SERİ “HOUSE OF THE DRAGON”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; macera, fantastik ve dram türündeki “HOUSE OF THE DRAGON” adlı diziyi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

TARGARYEN HANEDANLIĞI

Game of Thrones’un spin-off’u House of The Dragon, gösterime girdiği ilk gün ABD’de 10 milyon kişi tarafından izlenerek HBO’nun açılış prömiyeri rekorunu kırdı. Warner Bros. Discovery (WBD) yapımı seri, bununla da kalmadı ve bölüm başına 29 milyon izleyiciye ulaşarak ikinci sezon onayını aldı. George R.R. Martin’in Ateş ve Kan (Fire & Blood) eserinden uyarlanan dizi, Daenerys Targaryen karakterinin doğumundan 172 yıl öncesini konu alıyor ve Targaryen Hanesi’nin tarihini ele alıyor. Toplam yapım bütçesi yaklaşık 200 milyon dolar olan dizi, Warner Bros‘a ait bir film ve ünlü medya kompleksi olan Leavesden Stüdyoları’nda “yeni sanal yapım aşamasında” çekilen ilk yapım oldu. Bu dev bütçeli yapım için; Game of Thrones’un ikonik Demir Taht’ı, yazar George R.R. Martin’in romanlarındaki açıklamaya daha yakın olarak daha büyük ve asimetrik bir şekilde yeniden tasarlandı. Ejderhaların kilit karakterler olarak sunulduğu hikâyenin odak noktasında, Prenses Rhaenyra Targaryen ve Kraliçe Alicent Hightower arasındaki azılı çekişme ve acımasız rekabet bulunuyor. Böylece Demir Taht için güç savaşlarının ve güç odaklarının ikiye bölündüğünü gördüğümüz bu destansı anlatı, bizlere kurgu-tarihsel bir perspektif çerçevesinde epik-fantastik türünü olağanüstü bir görsel atmosferle sunuyor.

DİZİNİN KONUSU

Daenerys Targaryen‘in doğumundan 172 yıl öncesini konu alan dizide, gücünün zirvesindeki Targaryen Hanesi’nin içindeki bir veraset savaşı ve taht kavgası anlatılıyor.

Ryan J. Condal ve George R.R. Martin’in yaratıcısı olduğu dizinin oyuncuları arasında; Rhys Ifans, Fabien Frankel, Matt Smith, Graham McTavish, Paddy Considine, Bill Paterson, Eve Best, Jefferson Hall, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Matthew Needham, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Gavin Spokes, Milly Alcock, Emily Carey, David Horovitch ve Kurt Egyiawan yer alıyor.

GÜCÜN ESARETİ

Krallıktaki güç ve otoritenin, Kral Viserys I Targaryen’ın kötü kalpli kardeşi Prens Daemon Targaryen üzerinden, acımasızlıkla sağlandığını gösteriliyor. Daemon’ın uyguladığı bu iktidar biçimi yüzünden, Kral olan abisi Viserys I ile arası açılıyor ve karmaşıklıklar silsilesi ortaya çıkıyor. Bu anlamda ortaya; Fransız filozof Michel Foucault’nun biyo-politika ve benlik teknikleri kavramlarının yanı sıra, Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin Güç İstenci kavramı ve Alman siyaset felsefecisi ve toplumsal teorisyen Hannah Arendt’in bahsettiği şiddet ve itaat istenci olguları beliriyor. Bu idare biçimi için Foucault, 17. Yüzyılın sonlarında Batı Toplumlarında, insan vücudunu disipline etmeye ve uysal hale dönüştürerek ekonomik denetim sistemlerini tamamlamaya yönelik bir iktidar biçimi olduğunu belirtir. Dizideki bir diğer dikkat çekici detay ise, Rhaenyra ve Alicent adlı iki ana karakter üzerinden feminen figürlerin zuhur etmesi. Hikâyedeki erkeklerin aksine kadın karakterlerin; daha olgun, güçlü ve oturaklı olduklarını görüyoruz. Bu durum ayrıca, dizideki siyasi arenada ve politik ortamda, onları erkeklerden daha etken ve kudretli yapıyor.

EJDERHA HANESİ

Aksiyon, fantastik ve macera türündeki House of The Dragon adlı dizinin çekimleri; İngiltere, Portekiz ve İspanya’da gerçekleşti. Amerika’da HBO kanalında ve HBO Max platofmunda gösterime giren dizi, Türkiye’de beIN CONNECT üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Game of Thrones hayranlarının ve epik-fantastik tutkunlarının kaçırmaması gereken bu destansı anlatı, unutulmaz müzikleri ve etkileyici sinematografisiyle uzun süre akıllardan silinmeyecek bir başyapıt.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY