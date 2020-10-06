HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu. Pervin Buldan 6-8 Ekim Kobani olayları ile ilgili sorumluluğun iktidarda olduğunu söyleyerek "Dosya sarayda hazırlandı, savcısı da Erdoğan. Hesabını vereceksiniz" diye konuştu. Pervin Buldan HDP heyetinin 6-8 Ekim olayları döneminde İçişleri Bakanlığı'nda beklediğini belirterek "Dönemin Başbakanı (Ahmet Davutoğlu) ve İçişleri Bakanı şahittir" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #pervinbuldan #hdp #erdoğan #tbmm #receptayyiperdoğan #kobani #ahmedavutoğlu #haber #politika #siyaset #politika #haber #meclistv #tbmmtv #canlıyayın #yurttaştv
HDP Erdoğan’a resti çekti! “Hesabını vereceksiniz!”
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