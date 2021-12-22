HDP Eş Genel Başkanları ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ortak çağrı! HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan genel başkanlardan ortak erken seçim çağrısı geldi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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