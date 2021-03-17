HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) – HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Anayasa Mahkemesinin kararı gelmeden vekilliğin düşürülmesi tartışmaları köpürtülmüştür. Enis Berberoğlu meselesindeki durum neyse Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndaki durum da aynıdır. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenmelidir." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pandemi ile mücadele konusunda ortada iyi bir gelişmenin olmadığını, salgında artışın sürdüğünü söyledi.

Salgında bir azalma yokken kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart 2021'de sonlandırılacak olmasını eleştiren Oluç, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, Hindistan ve Çin'in milyarlarca dolarlık destek paketler açıkladığını, AK Parti'nin ise "kısa çalışma ödeneğini keseceğiz" dediğini belirtti.

Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmasının nisan ayı itibarıyla büyük bir işsizlik dalgasının ortaya çıkması demek olduğunu savunan Oluç, "Pandemi koşulları devam ettiği sürece kısa çalışma ödeneği devam etmelidir. Üstelikte en az asgari ücret kadar olmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin son 6-7 yıl içinde diplomasiyi bir kenara bırakarak askeri güç gösterisiyle dış politikayı sürdürebileceği düşüncesine kendini kaptırdığını ifade eden Oluç, dış politikaya ilişkin yaptıkları uyarıları anımsattı. Oluç, "Son 6-7 yılda dış politikadaki bu büyük yanlışları biz hep ifade ettik, 'yapmayın' dedik bizi dinlemediler ama şimdi gelinen noktada diplomasi kapılarını açmaya çalışıyorlar. Dış politikada 180 derece dönüş yaptığınız zaman güvenilirliğiniz olmaz. AKP iktidarı, bu yanlış dış politika yüzünden Türkiye'nin tamamını sıkıntıya soktu." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkında verilen Yargıtay kararına ilişkin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirten Oluç, "Anayasa Mahkemesinin kararı gelmeden vekilliğin düşürülmesi tartışmaları köpürtülmüştür. Enis Berberoğlu meselesindeki durum neyse Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndaki durum da aynıdır. Yani Anayasa Mahkemesinin kararı beklenmelidir. Karar, Yargıtay'daki bir üyenin şerh yazısında da çok açık belirttiği gibi usulden ve esastan sakattır, mutlaka Anayasa Mahkemesi tarafından da bozulacaktır." görüşünü savundu.

Basın mensuplarının Danıştay'ın, belediye başkanlarının, belediyelerin iştiraklerine atama yetkisine ilişkin kararını sorduğu Oluç, HDP'li belediyelere kayyum ataması yapıldığında, belediye başkanlarıyla ilgili bu adımların atılacağına dair uyarılarda bulunduklarını söyledi. Oluç, "Eğer kayyum atanmasına ses çıkarmazsanız, ülkenin bir coğrafyasında gerçekleşen hukuksuzluklara, seçim hukukunun çiğnenmesine ilişkin bir adım atmazsanız, itiraz etmezseniz, buna suskun kalırsanız bu hukuksuzluk döner gelir ülkenin bütününü kapsar dedik ve bu oldu. Dolayısıyla sürpriz değil. Bunun karşısında büyük bir hukuk, demokrasi mücadelesi vermek lazım." dedi.

Andımız tartışmalarının anımsatılması üzerine Oluç, "Ülkenin gündemi; işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, intiharlar, esnafın, işçinin, emekçinin, emeklinin ekonomik durumu, yoksulluğu, hak mücadelesi. Onun için muhalefete de tavsiyemiz; Türkiye'nin gerçek gündemleriyle uğraşsınlar. Gerçek olmayan ve şu anda toplumun gündeminde olmayan konular üzerinden muhalefet yapmak muhalefete bir şey kazandırmaz." şeklinde konuştu.

Gergerlioğlu'nun hüküm giydiğine ilişkin hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunması ve ardından milletvekilliğinin düşmesi durumunda partilerinin tavrına ilişkin soruyu yanıtlayan Oluç, kararın bugün okunacağına dair bir resmi açıklamanın Meclis Başkanlığı tarafından iletilmediğini söyledi. Milletvekilliği düşürülürse neler yapacağına dair kararın esas itibarıyla Gergerlioğlu'nun kararı olacağını ifade eden Oluç, partilerinin de onun vereceği kararın arkasında duracağını belirtti.