HDP Hazine yardımı alacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemli iddianamesinde, Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti.
İKİNCİKEZ BAŞVURDU
Başsavcı Şahin, 19 Aralık 2022’de, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından taleple ilgili somut gerekçelerin gönderilmesini istemişti.
HDP İTİRAZ ETTİ KARAR KALKTI
HDP’nin itirazı üzerine kararı bugün yeniden değerlendiren AYM hesaplar üzerindeki bloke kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi.