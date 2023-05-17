HDP ve Yeşil Sol Parti’den ikinci tur açıklaması

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından, dün HDP Merkez Yürütme Kurulu ile Yeşil Sol Parti Merkez Koordinasyonu ortak toplantı yaparak, seçim çalışmalarını ve sonuçlarını değerlendirdi.

Yapılan açıklamada genel olarak istenilen ve ön görülen seçim sonuçlarının elde edilemediği belirtilerek daha güçlü örgütlenip, mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

“MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

Açıklamada şöyle denildi: “Önümüzdeki on bir günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Yeni bir mücadele döneminin şafağında; karanlığın en zifiri anında aydınlığa ulaşacak çıkışı yapma ve hedeflerimize ulaşma konusunda bir kez daha başarılı olacağız. İnsanlık mücadelemizin büyük değerlerine, zindanlarda, sürgünde ve mücadelenin her alanı ve aşamasında yer alan, bedel ödeyen, emek veren her arkadaşımıza, yoldaşımıza mutlaka kazanma sözümüzü yineliyoruz.

“İKİNCİ TURDA MUHTEŞEM BİR SON VE…”

*Karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan önümüzdeki on bir gün içinde bu karabasana son verebilir ve kötülüğü sonlandırabiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir. Halkımızdan gelen kıymetli eleştirilere en büyük özeleştirimiz tek adam rejimini yenilgiye uğratmak olacaktır. Önümüzdeki kritik süreci azimle örerek ve çalışarak geçireceğiz. Kazanma inancıyla, çalışmalarımıza bugünden itibaren daha güçlü başlama kararı almış bulunuyoruz. Buradayız, birlikte değiştireceğiz…”