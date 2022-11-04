HDP ziyareti AKP’lileri kızdırdı

AKP’nin HDP parlamento grubunu ziyaret etmesi AKP içinde tepkilere neden oldu. AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner, “AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli” çıkışında bulunurken AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, “PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz?” diye sordu.

AKP‘li üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesi AKP içinde tepkilere neden oldu.

METİNER: AKP KARAR VERMELİ

AKP’nin bu adımını eleştirenler arasında bulunan AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner, “AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP’ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da…HDP’yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP’ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ ŞAMİL TAYYAR: NİYE ANAYASAYI KONUŞUYORUZ?

Mehmet Metiner’in bu açıklamalarına AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar’dan destek geldi. Metiner’in sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan Tayyar, “Kesinlikle. AK Parti, HDP’ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

BBP’DEN DE TEPKİ GELDİ

BBP Partisi MKYK Üyesi Kazım Birtane de ziyarete tepki göstererek, AK Parti yetkilileri tarafından yapılan bu ziyaretin hiçbir açıklaması yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını TBMM’de 2 Kasım 2022 tarihinde ziyaret etmişti.

Bakan Bozdağ’ın yanı sıra AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un yer aldığı heyet, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay ile görüşmüştü.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Anayasanın 24 ve 41. maddelerinde bir değişiklik olacağını ve kapsamını genel olarak paylaştılar. Biz de tutumumuzu Eş Genel Başkanlarımız ve MYK’da yaptığımız görüşmeler sonucunda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Sohbet ettik. Kıyafet özgürlüğü, türban, kadın hakları konusunda tutumumuz çok net. Negatif tutumumuz olmadı. Ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımızı ilgili kurullarımızla karar vereceğiz” demişti.

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