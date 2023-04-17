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17 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineHDP’den Bekir Bozdağ’a Kürtçe yanıtı! “AKP Kürt düşmanıdır!”

HDP’den Bekir Bozdağ’a Kürtçe yanıtı! “AKP Kürt düşmanıdır!”

Alaturka Online
Alaturka Online

HDP’den Bekir Bozdağ’a Kürtçe yanıtı! “AKP Kürt düşmanıdır!”

Alaturka Online
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