HDP Sözcüsü Ebru Günay partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ebru Günay HDP ve Selahattin Demirtaş'ı hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert yanıt verdi. Ebru Günay "Haddinizi bileceksiniz! Siz kim oluyorsunuz?" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hdp #selahattindemirtaş #devletbahçeli #ebrugünay #halklarındemokratikpartisi #haber #siyaset #politika #tezkere #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online HDP’den Devlet Bahçeli’ye Selahattin Demirtaş yanıtı! “Haddinizi bileceksiniz!”