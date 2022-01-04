HDP’den Erdoğan’a çok sert zam tepkisi! “En düşük emekli maaşı 2500 lira olsa ne olur?”

Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni yılla birlikte artan zam haberlerine tepki gösteren Buldan, Erdoğan’a “En düşük emekli maaşı 2500 lira olsa ne olur?” diye isyan etti.

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