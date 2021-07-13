HDP Milletvekili Tayip Temel Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini eleştiren HDP'li Temel, Erdoğan'ın çözüm süreci açıklamasına yanıt verdi. Tayyip Temel "Kılavuzu Bahçeli olanın Kürtlere söyleyecek sözü yoktur" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hdp #diyarbakır #receptayyiperdoğan #çözümsüreci #haber #siyaset #politika #kürt #kürtler #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online HDP’den Erdoğan’a ‘çözüm süreci’ yanıtı! “Kılavuzu Bahçeli olanın Kürtlere söyleyecek sözü yoktur!”