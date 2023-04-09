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9 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineHDP'den flaş cumhurbaşkanı adayı açıklaması! "Bu demokrat adayı hep birlikte seçmemiz gerekiyor!"

HDP’den flaş cumhurbaşkanı adayı açıklaması! “Bu demokrat adayı hep birlikte seçmemiz gerekiyor!”

Alaturka Online
Alaturka Online

HDP’den flaş cumhurbaşkanı adayı açıklaması! “Bu demokrat adayı hep birlikte seçmemiz gerekiyor!”

Alaturka Online
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